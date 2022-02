Dopłaty do nawozów dla wszystkich, którzy kupili je po 1 listopada 2021?

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza do spraw rolnictwa o poparcie wniosku Rządu RP do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie krajowych dopłat do nawozów.

– Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna dla rolników. Uniemożliwia opracowywanie i realizowanie racjonalnych planów nawożenia, niezbędnych do osiągnięcia właściwych plonów. Skutkiem tak rozchwianego rynku może być drastyczny spadek plonów już w tym roku i w konsekwencji brak żywności – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Według KRIR wprowadzona przez Rząd RP obniżka stawek VAT na nawozy stanowi pomoc dla części rolników, jednak większe gospodarstwa w minimalnym stopniu skorzystają z tej formy pomocy. W Polsce jest około 100 tysięcy gospodarstw, które są płatnikami VAT wytwarzają one około 50 proc. produkcji rolnej w kraju. Te gospodarstwa w związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu obniżenia podatku VAT na nawozy i środki produkcji nie mają pomocy państwa.

Dlatego zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest wprowadzenie dopłaty do tony nawozów zakupionych od dnia 1 listopada 2021 r. z limitem na hektar. Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz w piśmie skierowanym do Janusza Wojciechowskiego wprowadzenie dofinansowania nawozów jest sprawą bardzo pilną dla rolników, ponieważ w tym roku spodziewamy się wczesnej wiosny i rozpoczęcia prac polowych jeszcze w lutym.