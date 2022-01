Dopłaty do nawozów. Czy to ma sens?

Przedostatniego dnia zeszłego roku NSZZ RI “Solidarność” wystąpiła do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o interwencję w związku wysokimi cenami nawozów. W środę o dopłatę w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu wystąpiła do wiceministra Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Jeśli chodzi argumentację organizacji rolniczych dotyczącą zasadności wprowadzenia dopłat do nawozów, zasadza się ona przede wszystkim na dwóch przesłankach. Po pierwsze, ich obecne ceny wpływają na mniejszą konkurencyjność gospodarstw i uszczuplają znacząco dochody rolników. Po drugie, takie dopłaty zmniejszyłyby koszty produkcji, a tym samym zapobiegły w jakimś stopniu inflacji tej napędzanej przez ceny żywności.

Z obydwoma trudno się nie zgodzić, jednak niepokojąca jest jeszcze jedna rzecz; coraz częściej wśród rolników słychać głosy, że nawozy posieją w absolutnie niezbędnej, minimalnej ilości lub nie posieją ich w ogóle. Przy czym pamiętajmy, że kryzys na rynku nawozów ma charakter globalny i nie są to tylko głosy polskich rolników. Przy tym podejściu, któremu zresztą trudno się dziwić, bo bilans ekonomiczny w pracy zarobkowej ma w końcu decydujące znaczenie, może czekać nas naprawdę poważny kryzys na rynku żywności, za który wszyscy srodze zapłacimy.

Dziś można było przeczytać na naszym portalu o tym, że Chiny “zbroją się” w zboża , napędzając ceny żywności. Czyżby władze Państwa Środka się czegoś spodziewały? Może tego, że w 2022 roku będzie jeszcze drożej?

Interwencjonizm państwa zazwyczaj nic dobrego nie przynosi, prawda jest jednak taka, że otacza on nas już z każdej niemal strony. Jednak skoro żyjemy w takiej a nie innej rzeczywistości, może warto zamiast na chociażby niezbyt przemyślane programy socjalne realizowane najczęściej w interesie politycznym przychylić się do pomysłu NSZZ RI i KRIR i wydać pieniądze na zabezpieczenie żywności w kraju w, jak nam się zdaje, mocno niepewnych czasach?