Dopłaty do nawozów: 308 tys. rolników otrzymało pieniądze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała dziś, że dopłaty do nawozów otrzymało już 308 tys. wnioskodawców. Na konta rolników trafiło łącznie 1,89 mld złotych.

– Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło wówczas blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący – poinformowała ARiMR.

Wypłaty dopłat do nawozów rozpoczęto 11 lipca.