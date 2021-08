Dopłaty do materiału siewnego są coraz niższe. Jak zmniejszają się stawki dopłat?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian w systemie dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Według samorządu rolniczego należałoby rozszerzyć listę gatunków roślin objętych dopłatą z tego tytułu o grykę, facelię i rzodkiew oleistą.

Zdaniem izb rolniczych wymiana materiału siewnego tych gatunków roślin uprawnych przyczyni się do poprawy plonowania i zdrowotności roślin, co przyczyni się do większego zainteresowania dywersyfikacją upraw. Według zasad integrowanej ochrony roślin wysiew nasion kwalifikowanych jest jedną z najskuteczniejszych niechemicznych metod zapobieganiu występowania i rozprzestrzeniania się chorób roślin.

Należy również zwiększyć stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Jak uzasadnia KRIR corocznie stawka dopłat do 1 ha powierzchni obsianej/obsadzonej tym materiałem ulegała zmniejszeniu i kształtowała się następująco:

w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych za 20 18 r. – 102,14 zł; za 20 19 r. – 68,59 zł; za 2020 r. – 67,98 zł;

w przypadku roślin strączkowych: za 2018 r. – 163,42 zł; za 2019 r. 109,74 zł; za 2020 r. 108,77 zł,

w przypadku ziemniaków: za 2018r. – 510,70 zł; za 2019 – 342,95 zł; za 2020r. – 339,90 zł.

Natomiast ceny środków do produkcji rolnej corocznie drożeją – w największym stopniu maszyny rolnicze, nawozy, olej napędowy.