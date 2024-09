Wypłata dopłat do materiału siewnego pod znakiem zapytania

Do 10 lipca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 50 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Jak jednak informuje topagrar.pl, wypłata pomocy, przynajmniej w tym roku, stoi pod znakiem zapytania.

– W związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu i sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie na 2024 rok informuję o niezałatwieniu sprawy w terminie – mogą przeczytać rolnicy w pismach otrzymywanych w tej sprawie od Agencji cytowanych przez topagrar.pl.

Skąd problemy z wypłatami dopłat do materiału siewnego?

Problemy z wypłatą dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego mają związek z wyczerpaniem pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że wszelkie wsparcie w ramach tej pomocy będzie wstrzymane do końca 2024 roku.

ARiMR informuje w swoich pismach, że złożone w tegorocznej kampanii wnioski zostaną rozpatrzone do 31 marca 2025 roku.

Rolnicy dostaną pieniądze w tym roku. Pod jednym warunkiem

Jest jednak szansa, że rolnicy dostaną pieniądze jeszcze w tym roku. Wszystko to przez procedowane przepisy mające na celu m.in. zwiększenie limitów pomocy de minimis. Wg informacji przesyłanych przez ARiMR, konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w tej sprawie zakończyły się 21 lipca br., jednak ani ostateczny kształt przepisów, ani data wejścia ich w życie nie są jeszcze znane. Jeżeli limit pomocy zostałby zwiększony jeszcze w tym roku, prawdopodobnie pozwoliłoby to na szybsze uruchomienie dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego.

Wysokość stawek dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego w 2024 roku

Stawki dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego w kategoriach elitarny lub kwalifikowany w 2024 roku przedstawiają się następująco:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

115 zł – w przypadku roślin strączkowych;

350 zł – w przypadku ziemniaków.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

138 zł – w przypadku roślin strączkowych;

420 zł – w przypadku ziemniaków.

Źródło: topagrar.pl