Dopłaty dla rolników – 2,1 mld zł do podziału, tylko 61 tys. rolników złożyło wnioski

Do podziału jest 2,1 miliarda złotych na dopłaty dla producentów zbóż. Na razie zgłosiło się po nie tylko 61 tysięcy rolników. Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta oraz mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 roku, mogą do 5 czerwca składać wnioski o dopłaty do sprzedanego zboża.

Warunki uzyskania dopłat

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Aby uzyskać dopłaty, rolnicy muszą dostarczyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż. Spółdzielnie produkcji rolnej oraz spółdzielnie rolników muszą również przedłożyć dokument potwierdzający przeprowadzenie określonego przepisami badania lustracyjnego.

Wymagania dla wnioskodawców

Rolnicy starający się o wsparcie powinni również byli w 2023 roku złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie. Dodatkowo, prowadzone przez nich gospodarstwo musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

Stawki dopłat

Za sprzedaż dokonaną między 1 stycznia a 10 marca 2024 roku, stawki dopłat wynoszą:

1080 zł/ha pszenicy

740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Za sprzedaż pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 roku, stawki wynoszą:

1620 zł/ha pszenicy

1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Ograniczenia i algorytmy wyliczeń

Pomoc przyznaje się do powierzchni upraw nie większej niż 300 ha w sumie. Odrębne przepisy dotyczą spółdzielni. Przy wyliczaniu wysokości dopłaty uwzględnia się dwa algorytmy:

Powierzchnię upraw zbóż wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy. Liczbę ton sprzedanych zbóż, potwierdzoną wymaganymi dokumentami, dzieli się przez współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy.

Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, którą może otrzymać rolnik. Jeśli jednak kwota, na którą zostaną złożone wnioski, przekroczy limit 2,1 miliarda złotych, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Będzie on stanowić iloraz 2,1 miliarda złotych i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Jak składać wnioski

Wnioski można składać do 5 czerwca w biurach powiatowych ARiMR. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl, lub listownie – najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową. Na razie o pomoc ubiega się 61 tysięcy rolników.

Źródło informacji: ARiMR