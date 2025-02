Dopłaty dla rolnika luty 2025 – sprawdź nabory. Na jakie dopłaty i wsparcie możesz liczyć w tym miesiącu?

W tym miesiącu na rolników czeka kilka naborów. Z czego mogą skorzystać?

W lutym startują nabory wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dopłaty do ubezpieczenia zwierząt oraz możliwość uzyskania rekompensaty za brak zapłaty za sprzedane produkty rolne.

Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt – nabór wniosków w lutym 2025

Do 28 lutego 2025 roku trwa nabór wniosków o dopłaty do ubezpieczenia zwierząt. W zakresie programu, realizowanego w ramach PS WPR, rolnicy mogą się ubiegać o refundację 70% opłaconej składki za ubezpieczenie zwierząt. Jednakże umowa musi dotyczyć ryzyka jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, a ubezpieczenie objąć zwierzęta, takie jak: świnie, bydło, owce, kozy, konie lub drób.

W tym przypadku wnioski o dopłatę do ubezpieczenia zwierząt należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2025

Od 1 lutego do 28 lutego 2025 roku rolnicy mają możliwość wnioskowania o zwrot podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Jest to pierwszy tegoroczny termin naboru wniosków.

Jeśli chodzi o stawkę zwrotu akcyzy, to wynosi ona tak, jak w roku ubiegłym, 1,46 zł za litr oleju napędowego.

Co istotne, od roku 2025 rolników obowiązuje w naborze nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, który wraz z fakturami, składają we właściwych urzędach gmin i miast.

Rekompensata z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne

Jeśli nie otrzymałeś rolniku zapłaty za sprzedane produkty rolne, to możesz ubiegać się o jej rekompensatę. Nabór wniosków ruszył 1 lutego i potrwa do 31 marca 2025 roku.

Jak dotąd, wnioski o rekompensatę z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne, można składać osobiście w siedzibie lub oddziałach terenowych KOWR, pocztą, elektronicznie przez platformę ePUAP lub za pomocą e-doręczeń.

Program Energia dla wsi – II tura naboru

Z kolei rolnicy, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, mogą złożyć wniosek w programie Energia dla wsi 2025. Jest to II tura naboru, który rusza 3 lutego i potrwa do 19 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Ogólnie mówiąc, program Energia dla wsi wspiera rolników w inwestycjach w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe czy elektrownie wodne. Projekty realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast finansuje je Fundusz Modernizacyjny.

Warto śledzić terminy składania wniosków i zapoznać się z wymaganiami, aby skutecznie ubiegać się o dostępne środki.

źródła: gov.pl