Dopłaty dla małych gospodarstw w 2025 r. Ile pieniędzy dla rolnika

Ekoschematy 2025 to trzecia edycja wsparcia do rolników, która ma na celu zachęcić małe gospodarstwa rolne do korzystania z dotacji unijnych. Dzięki zmianom w programie, gospodarstwa o powierzchni do 300 ha powinny starać się o finansowanie z funduszy UE. Zobacz, które ekoschematy w 2025 roku oferują wsparcie?

Powierzchnia do 300 ha w ekoschematach w 2025 roku

Jedną z kluczowych zmian w ekoschematach obszarowych 2025 jest limit powierzchni użytków rolnych na gospodarstwo. Mianowicie jest to do 300 ha łącznie dla wszystkich realizowanych przez rolnika praktyk w programie tych dopłat bezpośrednich. Wyjątek stanowi jedynie ekoschemat Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, który nie podlega ograniczeniom.

Interwencje objęte wsparciem – jakie projekty będzie można zgłosić w 2025?

Rolnicy ponownie będą mogli składać wnioski o pomoc finansową w ramach następujących ekoschematów obszarowych 2025:

1. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi;

2. Obszary z roślinami miododajnymi;

3. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych;

4. Integrowana Produkcja Roślin;

5. Biologiczna ochrona upraw;

6. Grunty wyłączone z produkcji;

oraz propozycja nowej praktyki w tym ekoschemacie, jaką jest

7. Stosowanie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Które ekoschematy najbardziej popularne?

Wśród dotychczas realizowanych ekoschematów, najbardziej popularne praktyki obejmują poprawę jakości gleby, czyli obszar rolnictwa węglowego. Są to m. in. wymieszanie słomy z glebą, wymieszanie obornika na gruntach rolnych, zróżnicowanie struktur upraw i międzyplony.

A jakie stawki płatności za ekoschematy?

Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych są określane na podstawie rozporządzenia ministerialnego pod koniec każdej kampanii rocznej.

Przykładowe stawki za ekoschematy z poprzedniego roku są następujące. Mianowicie stawka płatności do ekoschematu Obszary z roślinami miododajnym wynosi 898,66 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Natomiast dotacja do Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi określona została na 87,02 zł za jeden punkt, który przyznano za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi.

Zaś stawka płatności do Integrowanej Produkcji Roślin to 818,92 zł za hektar. W przypadku stawki płatności do Biologicznej ochrony upraw rolnik otrzymuje 300,06 zł za hektar. Ekoschemat Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych to 244,57 zł za hektar. W końcu stawka płatności do Gruntów wyłączonych z produkcji to 422,34 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności.

Dlaczego warto korzystać z ekoschematów 2025?

Ekoschematy to doskonała okazja dla rolników, również tych prowadzących małe gospodarstwa rolne. Dzięki funduszom z ekoschematów rolnik zyskuje szansę, by nie tylko poprawić rentowność upraw, ale też podjąć działania na rzecz ochrony środowiska, które są strategią UE. W konsekwencji można osiągnąć założony cel, korzystając z dotacji i ograniczając wydatki z własnej kieszeni.

źródła: MRiRW, ARiMR, gov.pl