Dopłaty bezpośrednie. Zdecydowana większość rolników otrzymała już dopłaty. Co z nową płatnością?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 12 czerwca 1,174 mln rolników otrzymało dopłaty bezpośrednie. Z kolei w ramach kampanii dopłat 2024 rolnicy złożyli już 934,4 tys. wniosków.

– Dotychczas w ramach płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok przekazała 8,66 mld zł. W tej kwocie jest też 5,95 mld zł wypłacone ubiegającym się o dofinansowanie do ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt. Łącznie z zaliczkami z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do rolników trafiło 17,86 mld zł – czytamy na stronie ARiMR.

Jeśli chodzi o kampanię 2024, to rolnicy mają czas na złożenie wniosków do końca czerwca, a do 16 lipca mogą zmieniać deklaracje bez konsekwencji finansowych.

Na zgodę Komisji Europejskiej oczekuje nowa płatność – dla małych gospodarstw. Wprowadzona w zeszłym roku ma być przeznaczona dla małych gospodarstw i będzie miała formę ryczałtu w kwocie 225 EUR/ha. Więcej informacji w serwisie ARiMR.