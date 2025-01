Dopłaty bezpośrednie nie wpływają na konto? Sprawdź, czy dopełniłeś formalności

Ruszyły wypłaty pieniędzy dla rolników. Tylko do połowy stycznia ARMiR przekazała blisko 13 mld zł na konta rolników.

Trwa wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich za rok 2024. Jednak, aby pieniądze do nas wpłynęły musimy pamiętać, aby mieć dopełnione formalności dotyczące konta bankowego – zgłoszenia jego numeru.

ARiMR przelewa pieniądze wyłącznie na zgłoszone konta bankowe do ewidencji producentów rolnych. Sprawdzamy zatem zgodność nr rachunku ze zgłoszeniem do wpisu. Jeśli w tej kwestii są rozbieżności trzeba uaktualnić wpis do ewidencji producentów rolnych.

Należy pamiętać, że jeżeli rolnik nie zrealizuje wymagań do przyznania którejś z płatności w ramach ekoschematów obszarowych, to ARiMR zmniejszy dopłaty.

ARMiR wyjaśnia, że w takim przypadku zostanie wypłacona różnica pomiędzy kwotą przyznanych płatności a kwotą wypłaconej zaliczki. Jeśli okaże się, że kwota zaliczki jest wyższa od przyznanej płatności, to rolnik będzie zobowiązany do zwrotu części zaliczki.

Formalnie ARMiR ma czas na przelanie pieniędzy na konta rolników do końca czerwca 2025 r.