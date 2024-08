Dopłaty bezpośrednie: ARiMR przypomina o ważnej dacie

Do 2 września można składać wnioski o płatności dla małych gospodarstw i do gruntów wyłączonych z produkcji – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie dla małych gospodarstw przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwa do 5 ha. Jest to zryczałtowana dopłata zastępująca płatności bezpośrednie i wynosząca 225 EUR/ha. To jednak niejedyna forma wsparcia, o którą mogą się ubiegać rolnicy korzystający z tego typu płatności; mogą się oni również starać o przejściowe wsparcie krajowe w postaci uzupełniającej płatności podstawowej lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

Jeżeli spełnią określone warunki, mogą również korzystać ze wsparcia w ramach II filaru, tj. ekologiczne, ONW czy rolno-środowiskowe.

– Aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, należało najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca lub sankcyjnym do 26 lipca – a następnie, do 2 września 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw – informuje ARiMR.

Również do 2 września można wprowadzać zmiany do wniosków w celu otrzymania dopłat do gruntów wyłączonych z produkcji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR