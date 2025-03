Dopłaty bezpośrednie 2025: terminy składania wniosków, zmiany, ekoschematy. Co powinieneś wiedzieć

Od 15 marca 2025 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie płatności. Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

W aplikacji eWniosekPlus każdy rolnik może złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2025 wraz z wymaganymi załącznikami. Rolnik, który w roku poprzednim składał wniosek o przyznanie płatności będzie miał przygotowany wniosek ROBOCZY na podstawie wniosku z 2024 roku.

W artykule przedstawiono informacje na temat płatności o jakie może ubiegać się rolnik oraz zmian, jakie w 2025 roku zostały wprowadzone w zakresie realizacji ekoschematów i warunkowości.

Rodzaje płatności bezpośrednich w 2025 roku

W ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich rolnik może ubiegać się o następujące formy wsparcia:

Podstawowe wsparcie dochodów (PWD) i płatność redystrybucyjną (RED), Płatność dla małych gospodarstw, Uzupełniającą płatność podstawową (UPP), Płatność niezwiązaną do tytoniu, Płatność dla młodych rolników (MRO), Płatność do upraw, Schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy), Płatności do zwierząt.

Ponadto, z wnioskiem o przyznanie pomocy rolnik może otrzymać następujące płatności lub premie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020, Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne – zobowiązania w ramach WPR 2023-2027, Płatności ekologiczne – zobowiązania w ramach WPR 2023-2027, Pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) , Premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), Premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020), Premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023- 2027), Premię z tytułu systemów rolno-leśnych (WPR 2023-2027), Premię pielęgnacyjnej i zalesieniowej (WPR 2023-2027),

Premię z tytułu zadrzewień (WPR 2023-2027),

Premię pielęgnacyjną zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Terminy składania wniosków

Wniosek o przyznanie płatności w 2025 roku składa się w terminie od 15 marca do 15 maja br.

Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, z tym, że w takim przypadku na rolnika nakłada się karę w wysokości 1% danej płatności za każdy dzień opóźnienia, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. W 2025 roku ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie 9 czerwca 2025 r.

Wniosek złożony po 9 czerwca 2025 r. nie będzie rozpatrywany.

Zmiany do wniosku można dokonać do 9 czerwca 2025 r., z tym że złożenie zmiany do wniosku po 2 czerwca 2025 r. skutkuje pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek referencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności lub dostosowaniu działek zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do stanu faktycznego.

Jeżeli od 2 czerwca do 9 czerwca 2025 r., rolnik po raz pierwszy deklaruje nową interwencję (po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taką deklarację traktuje się jak złożenie nowego wniosku dla tej interwencji (zastosowane będzie zmniejszenie płatności).

Zmiany związane z wycofaniem części płatności lub zastępowaniem zwierząt mogą być składane w terminie późniejszym, przy czym w zakresie wycofania z płatności części wniosku jest to możliwe do dnia wydania decyzji lub daty poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub – w przypadku braku informacji o takim zamiarze – do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.

W przypadku, gdy ARiMR poinformowała rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów, zmiany do wniosku o przyznanie płatności, z wyjątkiem płatności w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013, zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym, można złożyć także do 15 września 2025 r.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w 2025 roku

GAEC 2 Ochrona terenów podmokłych i torfowisk

Obowiązek wyznaczenia obszarów, które byłyby objęte normą GAEC 2 wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Szacuje się, że powierzchnia terenów objętych normą GAEC 2 w Polsce wyniesie ok. 146 tys. ha.

Do wyznaczenia map mokradeł nietorfowych objętych GAEC 2 wykorzystano dane o położeniu mokradeł i terenów podmokłych znajdujących się w bazie danych BDOT10K (Baza Danych Obiektów Topograficznych) prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zawierającej przestrzenną lokalizację obiektów topograficznych oraz badania terenowe.

Dane na ten temat terenów objętych normą GAEC 2 dostępne są na stronie internetowej: https://gaec2.iung.pl/.

Zgodnie z zapisami PS WPR norma GAEC 2 obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i w przypadku TUZ polega na:

zakazie przekształcania lub zaorywania (dopuszcza się wykonanie zabiegu renowacji z zastosowaniem płytkiej uprawy gleby i podsiewu nie częściej niż raz na 4 lata);

zakazie wydobywania torfu;

zakazie budowy nowych rowów i instalacji drenujących do odwadniania/odprowadzania wody z terenu.

Natomiast na gruntach ornych norma GAEC wprowadza:

zakaz budowy nowych rowów i instalacji drenujących do odwadniania/odprowadzania wody z terenu;

zakaz orania, z wyłączeniem możliwości płytkiej uprawy gleby do głębokości 15 cm;

zakaz wydobywania torfu.

Warunkowość społeczna

Od 2025 r. warunkowość społeczna jest obowiązkowa dla wszystkich państw członkowskich UE i polega na uzależnieniu wysokości wsparcia od przestrzegania wybranych krajowych przepisów z zakresu prawa pracy oraz zasad BHP.

Mechanizmem warunkowości społecznej objęci zostaną rolnicy, którzy wnioskują o przyznanie:

a) płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów (w tym dobrostanowej), b) płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych WPR 2023-2027, płatności ekologicznych WPR 2023- 2027 lub premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych, c) płatności ONW.

W przypadku, gdy o przyznanie płatności występuje pracodawca lub osoba, na rzecz której jest świadczona praca przez osoby fizyczne, należy w zakładce: WNIOSEK w sekcji: Warunkowość społeczna zaznaczyć checkbox: ,,Jestem pracodawcą zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę albo przedsiębiorcą/inną jednostką organizacyjną, na rzecz którego jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy”. Weryfikację spełnienia wymogów w ramach warunkowości społecznej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

PIP będzie wykonywała typowanie podmiotów do kontroli na podstawie historii kontroli tych podmiotów, wpływających skarg oraz przyjętych priorytetów kontrolnych PIP na dany rok oraz na podstawie danych ARiMR.

W czasie kontroli inspektor PIP poczyni ustalenia, co do przestrzegania przez rolnika przepisów krajowych dotyczących prawa pracy oraz zasad BHP, w zakresie określonym w Załączniku IV rozporządzenia 2021/2115.

Kontrolami objęci zostaną jedynie rolnicy, którzy już dotychczas byli kontrolowani przez PIP, tj.:

➢ pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy lub

➢ nie będący pracodawcami:

– przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców albo

– inne jednostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Ekoschematy

W 2025 roku wprowadzono następujące zmiany:

Dodano n owy ekoschemat : Stosowanie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, Rozszerzono zakres wsparcia w ramach obecnego ekoschematu Biologiczna ochrona upraw o p ł atno ść za stosowanie nawozowych produkt ó w mikrobiologicznych oraz zmieniono nazwę ekoschematu na „Biologiczna uprawa”, Rozszerzono zakres wsparcia w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” o nowo utworzone elementy krajobrazu, Ustanowiono odrębne stawki płatności dla grup upraw w ramach ekoschematu „Integrowana Produkcja Roślin”, Rozszerzono obszar wdrażania w ekoschemacie Retencjonowanie wody o grunty znajdujące się na obszarze objętym normą GAEC 2 (Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych), Zmniejszono liczbę punktów w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w ramach praktyk: „Uproszczone systemy uprawy” – 3 pkt oraz „Wymieszanie słomy z glebą” – 1 pkt. , Wprowadzono limit powierzchni – 300 ha dla ekoschematów obszarowych za wyjątkiem ekoschematu retencyjnego oraz ekoschematu „Biologiczna uprawa” lub „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” jako warunku ubiegania się o ekoschemat „Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany”, Ograniczono mo ż liwo ś ci realizacji ekoschemat ó w do tej samej powierzchni, w tym samym roku, mogą być przyznane płatności w ramach nie więcej niż dwóch ekoschematów lub praktyk lub wariantów.

Opracowano w dniu 18.03.2025r. na podstawie:

Prezentacja płatności bezpośrednie i obszarowe II filaru WPR w kampanii 2025 r. opracowanej przez Departament Płatności Bezpośrednich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacji zamieszczonych na stronach internetowych: a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kampania-2025 b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system

Łukasz Bocheński, CDR O/Poznań

