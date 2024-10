Dopłaty 2024. Niekorzystny kurs euro to niejedyny problem…

Tegoroczne stawki dopłat bezpośrednich są wyraźnie niższe od ubiegłorocznych – szczególnie widać to w stawkach za ekoschematy, które ucierpiały nie tylko na skutek niekorzystnego kursu wymiany ale i … popularności.

Tegoroczny kurs po którym przeliczono krajowe stawki poszczególnych rodzajów pomocy – 4,2788 PLN/EUR – już sam w sobie jest przyczyną wyraźnie niższych stawek dopłat bezpośrednich zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Nie jest to oczywiście niczyja wina (nawet Tuska), nie można doszukiwać się tu żadnych spisków, zamierzonych działań kogokolwiek itp. teorii ponieważ praktycznie od grudnia ubiegłego roku kurs euro oscyluje w okolicach 4,30 zł.

Odczuwalny spadek stawek dopłat

Przy stałym budżecie, który na poziomie unijnym jest dzielony we wspólnej walucie, niekorzystna różnica 35 groszy na każdym euro daje już odczuwalny spadek dopłat – i to widać w stawkach dopłat podstawowych za 2024 rok:

podstawowe wsparcie dochodów – 483,20 zł/ha, czyli spadek jedynie o 19,15 zł/ha, czyli nieco miej, niż wynikałoby to niższego kursu. Relatywnie małą obniżkę tej stawki zawdzięczamy przede wszystkim znacząco wyższej puli środków zarezerwowanej w budżecie PS – w ubiegłym roku przeznaczono na nią 1,39 mld euro, na ten rok budżet wynosi 1,512 mld euro.

płatność redystrybucyjna – 168,79 zł/ha, czyli mniej 12,17 zł/ha,

płatność dla młodych rolników – 256,55 zł/ha, mniej o 23,78 zł/ha.

Nieco inaczej wygląda sprawa z płatnościami związanymi z produkcją. W ich przypadku na ostateczną stawkę wsparcia wpływa nie tylko kurs wymiany euro, ale i zainteresowanie konkretna płatnością – czyli liczba hektarów lub sztuk zwierząt zgłoszonych w skali całego kraju do poszczególnych rodzajów wsparcia.

Do zmienności stawek wsparcia związanego z produkcja zdążyliśmy się już przyzwyczaić – choćby za sprawą dopłat do roślin strączkowych, które na przestrzeni lat zmieniały się znacząco w zależności od powierzchni uprawy tych roślin. W tym roku płatność do roślin strączkowych nie spadła na szczęście mocno, ale mamy inne istotne zmiany, także na plus – oto one:

Rodzaj płatności Stawka 2024 Stawka 2023 Różnica Płatność do bydła 320,35 zł/szt. 343,46 zł/szt. – 23,11 zł/szt. Płatność do krów 409,86 zł/szt. 439,41 zł/szt. – 29,55 zł/szt. Płatność do owiec 109,40 zł/szt. 116,44 zł/szt. – 7,04 zł/szt. Płatność do kóz 47,83 zł/szt. 47,84 zł/szt. – 0,01 zł/szt. Płatność do roślin strączkowych na nasiona 794,08 zł/ha 823,91 zł/ha – 29,83 zł/ha Płatność do roślin pastewnych 430,18 zł/ha 471,53 zł/ha – 41,35 zł/ha Płatność do chmielu 1852,03 zł/ha 1 985,54 zł/ha – 133,51 zł/ha Płatność do ziemniaków skrobiowych 1580,89 zł/ha 1 501,05 zł/ha + 79,84 zł/ha Płatność do buraków cukrowych 1253,34 zł/ha 1 391,96 zł/ha – 138,62 zł/ha Płatność do pomidorów 2097,56 zł/ha 2 047,34 zł/ha + 50,22 zł/ha Płatność do truskawek 1154,20 zł/ha 1 237,42 zł/ha – 83,22 zł/ha Płatność do lnu 431,98 zł/ha 463,10 zł/ha – 31,12 zł/ha Płatność do konopi włóknistych 125,32 zł/ha 134,35 zł/ha – 9,03 zł/ha Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia 2,52 zł/kg 3,08 zł/kg – 0,56 zł/kg Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe 2,52 zł/kg 3,08 zł/kg – 0,56 zł/kg Uzupełniająca płatność podstawowa 63,22 zł/ha 77,97 zł/ha -14,75 zł/ha

Na tle powszechnych spadków wyróżnia się „na plus” płatność do ziemniaków skrobiowych, w przypadku której wzrost zawdzięczamy korzystnym zmianom dotyczącym zniesienia górnego limitu stawki, co przy stałym budżecie pozwoliło na podniesienie stawki mimo większej powierzchni zgłoszonej do tej płatności – w tym roku zgłoszono 27,3 tys. ha, rok temu o 4 tys. ha mniej.

Na marginesie warto dodać, że w tym roku zgłoszono więcej hektarów także do płatności do roślin strączkowych ( i to aż o ponad 120 tys. ha), roślin pastewnych czy buraków cukrowych, ale stawki tych dopłat nie spadły radykalnie – jak do tego doszło? Chciałoby się rzec – nie wiem – to wie pewnie tylko Ministerstwo Rolnictwa.

Płatności za ekoschematy padły ofiarą własnego sukcesu

Odrębna kwestia to stawki płatności za ekoschematy – te padły niestety ofiarą własnego sukcesu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zostały dotknięte nie tylko skutkami niższego kursu euro, ale i zastosowanymi w kilku przypadkach wskaźnikami redukcji. W rezultacie zmiany stawek za ekoschematy obszarowe są znacznie większe niż w przypadku pozostałych płatności:

Płatności w ramach ekoschematów obszarowych: Stawki

za 2024 r. Stawki za 2023 r. Różnica zł/ha Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt 432,05 524,45 – 92,40 Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe 432,05 524,45 – 92,40 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy 86,41 104,89 – 18,48 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem 259,23 314,67 – 55,44 Zróżnicowana struktura upraw 223,18 314,67 – 91,49 Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji 172,82 209,78 – 36,96 Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo 259,23 314,67 – 55,44 Uproszczone systemy uprawy 249,50 419,56 – 170,06 Wymieszanie słomy z glebą 134,60 209,78 – 75,18 Obszary z roślinami miododajnymi 891,32 1 256,77 – 365,45 Integrowana Produkcja Roślin 810,96 1 363,77 – 552,81 Biologiczna ochrona upraw 297,61 419,64 – 122,03 Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych 242,86 292,27 – 49,41 Grunty wyłączone z produkcji 418,89 Nie było n.d.

Najbardziej spektakularne spadki to oczywiście Integrowana produkcja i uproszczone systemy uprawy, wymieszanie słomy z glebą czy biologiczna ochrona upraw. Trzy z nich cieszyły się tak dużą popularnością, że konieczne było zastosowanie zmiany liczby punktów:

1) zróżnicowana struktura upraw – 0,860924;

2) uproszczone systemy uprawy – 0,721847;

3) wymieszanie słomy z glebą – 0,778828.

Dla integrowanej produkcji takowego współczynnika nie zastosowano tylko dlatego, że ten ekoschemat nie jest rozliczany w systemie punktowym, natomiast obniżenie stawki o 40% mówi samo za siebie.

W tym roku więc na ekoschematach nie da się zyskać tyle co w roku ubiegłym – ciekawe jak to przełoży się na wybór poszczególnych praktyk w przyszłym sezonie?

Grzegorz Ignaczewski