Dopłaty 2021: ponad 15 mld zł trafiło już do rolników

Do 4 lutego 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 12,71 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,64 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Znaczna część tych kwot przekazana została w postaci zaliczek, które wypłacane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych z PROW.

Od 1 grudnia ubiegłego roku ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat za 2021 r. Ma na to czas do 30 czerwca 2022 r. Agencja będzie starała się jednak wypłacić pieniądze jak najszybciej.

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłaty, sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych – jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji.

W tegorocznej kampanii wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł.

