Dopłaty 2020 – ostateczne terminy składania oświadczeń i wniosków

15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

– Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności) – informuje resort rolnictwa.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia jest poniedziałek 8 czerwca 2020 r.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, oświadczenia mogą być składane do ARiMR także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia).

W przypadku złożenia przez rolnika oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rolnik ten powinien, w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, potwierdzić fakt złożenia oświadczenia poprzez przedłożenie w ARiMR oryginału oświadczenia.

Złożenie do ARiMR podpisanego oryginału we wskazanym wyżej terminie skutkować będzie uznaniem, że oświadczenie zostało złożone w terminie, w którym złożono je za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z możliwości złożenia oświadczenia mogą skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) i premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 o inne płatności niż te wymienione powyżej, jak również rolnik, który w 2020 r. zamierza ubiegać się o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej.

Źródło: MRiRW