Dom jednorodzinny w gospodarstwie rolnym. Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT?

Dzięki uldze termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć od podstawy podatku wydatki na inwestycje, które zmniejszą zużycie energii w domu jednorodzinnym i zapłacić niższy podatek. Chodzi np. o wydatki na pompę ciepła, okna, drzwi, kotły gazowe i olejowe, kolektory słoneczne wraz z osprzętem, czy też kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy. Warto wiedzieć, kto i kiedy może skorzystać z tej ulgi, ile wynosi limit i jakie są wyłączenia.

W sprawie rozpoznanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 27 września 2024 r. 0113-KDIPT2-2.4011.565.2024.2.AKU podatniczka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazała w nim, że rodzice przekazali jej na własność gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi również dom jednorodzinny. Podatniczka jest mężatką, między małżonkami jest wspólność majątkowa. Zatem gospodarstwo weszło do majątku wspólnego małżonków. Podatniczka wraz z mężem zainwestowali w instalację fotowoltaiczną i wymianę kotła węglowego na pompę ciepła, co kosztowało ich 70 tys. zl.

Wszystkie wydatki przeznaczyli materiały budowlane, urządzenia i usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 273, z późn. zm.). Inwestycję rozpoczęto i zakończono w 2022 r. Dzięki niej nastąpiła częściowa zmiana dotychczasowych źródeł energii na źródła odnawialne oraz zmniejszyło się zużycie nośników energii potrzebnych do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wydatki na tę inwestycję pochodziły z kredytu, który małżonkowie zaciągnęli. Obie faktury zostały wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Podatniczka otrzymała 9 tys. zl dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację pompy ciepła i kwotę dotacji małżonkowie wpłacili do banku jako częściową spłatę kredytu na fotowaltaikę i pompę ciepła.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacynej z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacynej, jej wysokość, katalog wydatków

Ulga termomodernizacyjna określona w art. 26 h ustawy o PIT pozwala podatnikowi odliczyć od podstawy podatku wydatki na inwestycje, które zmniejszą zużycie energii w domu jednorodzinnym i zapłacić niższy podatek. Chodzi między innymi o wydatki na pompę ciepła, kolektory słoneczne wraz z osprzętem, okna, drzwi, bramy garażowe, okna połaciowe wraz z montażem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, jak również wydatki na montaż wskazanych wyżej urządzeń.

Katalog wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacynej określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 273, z późn. zm.). Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, również w zabudowie bliżniaczej. Chodzi o wybudowaną nieruchomość. Odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia inwestycji termomodernizacyjnej w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych wydatków w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stanowisko podatniczki

Zdaniem podatniczki ma prawo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w momencie ponoszenia wydatków była współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Nie ma znaczenia, na kogo z małżonków wystawiono faktury, bo jest z mężem we wspólności majątkowej.

Fiskus: zwrócone podatnikowi wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Podkreślił, że zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają wydatki między innymi w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć wydatków, których nie poniósł, gdyż zostały mu zwrócone.

W omawianej sprawie podatniczka na część wydatków uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Za takie wydatki uznaje się również wydatki sfinansowane pożyczką/kredytem, w sytuacji, gdy spłata zadłużenia obciąża podatnika.

Jeżeli małżonkowie są we wspólności majątkowej i są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do ich majątku wspólnego oraz wydatki zostały poniesione z majątku wspólnego małżonków, wydatki może odliczyć jeden z małżonków (w granicach przysługującego mu limitu) albo oboje małżonkowie po 50% wydatków, lub w innej wybranej przez nich proporcji. W takiej sytuacji wystawienie faktury na imię i nazwisko tylko jednego małżonka nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Wydatek dotyczy bowiem budynku mieszkalnego należącego do majątku wspólnego małżonków oraz został poniesiony z ich majątku wspólnego.

Ponadto dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że kwota wydatków, jakie można odliczyć to 53 tys. zl, a podatniczka zapłaciła 70 tys. zl. Nie ma możliwość powiększenia limitu ulgi termomodernizacyjnej w PIT.