Dolistne dokarmianie kukurydzy – terminy, dawki i nawozy

Pierwszy raz dokarmiamy kukurydzę w fazie 5-8 liści. Drugi raz, po 10-14 dniach. Kolejne dokarmianie łączymy z opryskiwaniem na szkodniki.

Kukurydza w przeliczeniu na 8-12 t/ha suchego ziarna, wykorzystuje w okresie wegetacji (w kg): 200-300 azotu (N), 96-144 f3osforu (P 2 O 5 ), 224-336 potasu (K 2 O), 80-120 wapnia (CaO), 60-90 magnezu (MgO) i 32-48 siarki (S), zaś z mikroelementów (w g): 600-900 cynku (Zn), 800-1200 manganu (Mn), 80-120 miedzi (Cu), 96-144 boru (B) i 8-12 molibdenu (Mo).

Kukurydza nie zawsze jest dokarmiana dolistnie, co wynika z ograniczonych możliwości dokonania oprysku na wyrośnięty łan roślin. Oprysk można wówczas łączyć ze zwalczaniem szkodników: mszyc, ploniarki zbożówki i omacnicy prosowianki.

Przy oprysku w okresie wiosennym należy zwracać uwagę na wyższą zawartość w nawozie P i Zn, zaś później (intensywny wzrost i tworzenie kolb) K, B i Mn. Do sporządzanego roztworu można też dodać mocznik w stężeniu do 6 proc. oraz jedno- lub 7-wodny siarczan magnezu, w stężeniu do 3 lub 5 proc.

Najważniejszym mikroelementem jest cynk

Kukurydza jest szczególnie wrażliwa na niedobór Zn i na ogół korzystnie reaguje na dolistne dokarmianie tym składnikiem. Dotyczy to zwłaszcza gleb z pH powyżej 6 oraz wysoką zasobnością w P, który może blokować przyswajalność Zn z gleby.

Niedobór Zn widoczny jest także na glebach z wysoką zawartością związków organicznych (torfy i mursze) oraz na glebach ciężkich (zwięzłych). Także chłód oraz wilgotna pogoda w okresie wegetacji ograniczają przyswajalność Zn z gleby.

We wczesnych fazach wzrostu (po wschodach) niedobór Zn objawia się bieleniem wierzchołków liści, w późniejszym okresie pojawiają się jasne pasy (smugi), po obu stronach nerwu głównego.

Większy deficyt skutkuje też skróceniem międzywęźli, w wyniku czego rośliny karłowacieją, bowiem zakłócony jest metabolizm azotowy i synteza auksyn (hormonów wzrostu). Mogą też nastąpić zaburzenia w rozwoju generatywnym, skutkujące opóźnieniem wyrzucania wiech i kwitnienia, zaś wytworzone nasiona są białawo-szare.

Dobre zaopatrzenie roślin w Zn stymuluje wzrost podłużny komórek, w tym pędu głównego, wpływa też na lepszy rozwój korzeni. Dawka Zn w ilości 0,5-1,2 kg/ha (w 2-3 opryskach) powinna zaspokoić wymagania pokarmowe tej rośliny.

Bor niezbędny w okresie tworzenia kolb

Niedoborowym mikroelementem może być też B, zwłaszcza w glebach kwaśnych i alkalicznych. Poza tym jego deficyt występuje częściej w okresach z niedoborem wody oraz dużego usłonecznienia.

Typowym objawem niedoboru B jest zniekształcenie stożków wzrostu i młodych liści, a także śluzowacenie korzeni bocznych i włośnikowych. Bor odpowiada też za żywotność pyłku, co przekłada się na prawidłowe tworzenie kolb i nasion.

W odróżnieniu od Zn, którego niedobór występuje częściej w początkowym okresie wzrostu, największe zapotrzebowanie na B, wykazuje ta roślina, na 2-3 tygodnie przed kwitnieniem wiech, choć przy dużym deficycie, także poza rym okresem.

Przy dolistnej aplikacji zaleca się w 2-3 opryskach 0,2-0,4 kg B/ha. Ważna jest też ilość aplikowanego roztworu, bowiem nadmiar spływa z powierzchni liści do lejka pomiędzy łodygą a nasadą liścia, co może powodować oparzenia roślin.

Pierwszy oprysk należy przeprowadzić w fazie 5-8 liści, drugi po 10-14 dniach oraz trzeci łącznie z opryskiem owadobójczym.

Zawartość składników (w proc. wagowych) w wybranych nawozach dolistnych pod kukurydzę

Nawozy dolistne N P 2 O 5 K 2 O MgO S B Cu Zn Mn Fe Mo ActiMag Kukur. ActiPlon Kukur. Adob Mikro Kukur. AminoPawer Kukur. Dr Green Kukur. Ekolist Kukur. Ekosol Ku Makroplon Kukur. Opti Kukur. Plonvit Ku1 YaraVita kukur. – 7,4 7 3,4 – 6 15 16 10 11,5 4 – – 20 – – 10 – – 21 8 29,5 – – – – – 3 + – 14 3 5 22 12 3 10 2 – 5 5 3 2 4,5 17,5 10 4 13,8 10 + + – 6,4 1,2 – 0,06 0,5 2 1,41 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 0,15 – 0,05 0,4 0,1 1,13 0,2 – 0,25 0,35 0,2 0,3 – 0,25 2 4 5,64 8 0,9 0,55 2,05 1 0,4 3,1 0,1 0,8 0,5 2,26 7 0,2 0,35 0,6 0,03 0,2 – 0,1 0,7 0,2 1,98 6 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 – 0,004 0,003 0,01 0,08 0,05 0,005 0,005 0,005 0,3 0,02 –

1 – zawiera też tytan