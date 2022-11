Dokumenty w KRUS będą bardziej przystępne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dołączyła 15 listopada do sygnatariuszy „Deklaracji Prostego Języka”; uroczyste podpisanie Deklaracji przez przedstawicieli 10 instytucji odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w komunikacie KRUS, w imieniu której Deklarację podpisała prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik, sygnatariusze „Deklaracji” zobowiązali się, że będą m.in.:

– dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;

– tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;

– uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;

– wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.

Początki ruchu prostego języka w Polsce to działalność związana z upraszczaniem języka Funduszy Europejskich. Ruch ten rozpoczął się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, którego pracownicy zapoczątkowali działania na rzecz prostej komunikacji w 2010 r. Od 2018 rok w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwia działa Wydział Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności.

Czy to działanie bezcelowe, zbędne, wyrzucanie pieniędzy? Wszyscy wiemy, jak trudno jest zrozumieć urzędowe pisma: pełne formułek prawnych, numerów i nazw nieznanych nam rozporządzeń i ustaw, urzędniczych zwrotów typu „odbiorca uprawniony” czy „osoba fizyczna” zmuszają nas do wielokrotnego czytania tego samego zdania, a i tak pozostawiają z poczuciem, że najpewniej nie załatwimy swojej sprawy za pierwszym razem, bo jednak nie zrozumieliśmy naprawdę o co chodzi.

Upraszczanie komunikacji urzędowej prowadzi do poprawy komfortu życia obywateli, którym wypełnianie formularzy urzędniczych nie sprawia trudności i nie zabiera zbyt dużo czasu; umożliwia korzystanie z możliwości oferowanych przez urzędy przez pomocy radców prawnych; pozwala na załatwienie spraw w urzędzie każdemu kto zna język polski.

Dotychczas „Deklarację prostego języka” podpisały 53 instytucje publiczne, wśród nich są oprócz KRUS również inne instytucje, z którym rolnicy mają styczność: GIS, ZUS, PZU, MRiRW, NFZ, KOWR, ARiMR, BGK, a także KPRM i KPRP.

Naszym zdaniem pierwsze efekty Deklaracji są już widoczne w obszarze spraw publicznych, choć wiele jeszcze wymaga poprawy.