Dokarmianie dolistne ziemniaka

Biorąc pod uwagę zasobność naszych gleb oraz wymagania pokarmowe ziemniaka, należy zwrócić szczególną uwagę na dobre zaopatrzenie tej rośliny w azot i potas, a z mikroelementów w cynk i bor, niekiedy również w mangan (gleby o pH powyżej 6,5) i molibden (przy pH poniżej 6).

Przy plonie bulw w wysokości 40 t/ha, rośliny ziemniaka pobierają przeciętnie: 160 kg N, 60 kg P 2 O 5 , 240 kg K 2 O, 40 kg CaO, 28 kg MgO i 24 kg S, oraz mikroelementów: 100 g boru, 260 g cynku, 80 g miedzi, 400 g manganu i 6 g molibdenu. Dolistnie powinny być wnoszone głównie mikroelementy, które są przeciętnie 10-krotnie lepiej wykorzystane jak przy wnoszeniu do gleby.

Dokarmianie przy okazji ochrony

Zabiegi dolistnego dokarmiania upraw ziemniaka powinny być wkomponowane w system zwalczania zarazy ziemniaka i stonki ziemniaczanej. Nadrzędnym celem jest oczywiście walka z tymi patogenami, a niejako „przy okazji”, dostarczenie brakujących składników. Należy dodać, że niektóre z nich (Zn, Cu, Mn i S) wspomagają walkę z patogenem zarazy. Widoczny efekt uzyskuje się, jeśli oprysk zostanie wykonany tuż przed lub w początkowej fazie rozwoju choroby. W tym przypadku termin stosowania nawozów jest sprawą drugorzędną. Niemniej, należy mieć na uwadze fakt, że najwięcej składników ziemniak pobiera w okresie intensywnego przyrostu masy nadziemnej i tworzenia bulw, zwykle w czerwcu i lipcu, przy późnych odmianach, także w sierpniu.

Terminy dokarmiania dolistneo ziamniaka

przed zwarciem międzyrzędzi (2-3 krotnie);

w okresie pąkowania i kwitnienia (2-krotnie);

po 2-3 tygodniach (przy uprawie odmian późnych).

Podczas oprysków warto wykorzystać opryskiwacz z rękawem powietrznym, który umożliwi wniesienie roztworu w łan roślin, a także na spodnią stronę liści. Pozwoli to na skuteczniejszą walkę z chorobami, jak też lepsze wykorzystanie składników. W przeliczeniu na 1 ha zaleca się 200-400 l roztworu, w zależności od rozrostu masy nadziemnej. Zasadą jest by naniesiony roztwór równomiernie zwilżył roślinę, lecz nie spływał z niej do gleby.

Cynk

Ważnym mikroelementem w uprawach ziemniaka jest cynk, biorący udział w reakcjach enzymatycznych, związanych z tworzeniem hormonów wzrostu i chlorofilu oraz skrobi i białka. Jego niedobór powoduje zakłócenia w przemianach azotu, w wyniku czego odkładają się w bulwach niepożądane azotany. Zjawisko to jest szczególnie groźne przy uprawie odmian wczesnych, ale też późnych, pod które stosuje się wysokie dawki azotu.

Podobne zakłócenia, może powodować niedobór potasu, siarki, magnezu, molibdenu, manganu. Niedobór cynku stwierdza się na lekkich i kwaśnych glebach, ale też zwięźlejszych, wykazujących alkaliczny odczyn oraz wysoką zasobność w fosfor. Poza tym występuje częściej w okresach zimnych i wilgotnych, a także podczas dłuższej suszy. Niedobór cynku objawia się karłowatością roślin. Liście wierzchołkowe stają się drobne, wąskie, chlorotyczne, z brunatnymi plamami. Po pewnym czasie ulegają pofałdowaniu, zwijają się ku górze i zamierają, razem z górną częścią młodych pędów. Jednak nie zawsze niedobór cynku objawia się w tak drastycznej formie, często są to objawy utajone, niewidoczne, powodują jednak istotne spadki plonów.

Bor

Objawy niedoboru boru na roślinach ziemniaka pojawiają się zwykle na najmłodszych częściach rośliny – stożkach wzrostu i liściach wierzchołkowych, które stają się łamliwe i wywijają się ku górze. Przy dużym niedoborze dochodzi do ich zamierania. Łodygi są skrócone, mają wygląd krzaczasty, gdyż z kątów liści wyrastają liczne pędy boczne. Bulwy są szorstkie i spękane na wierzchu, zaś wewnątrz powstają ciemne przebarwienia. Bor wspólnie z potasem i sodem „odpowiada” także za gospodarkę wodną roślin, co tłumaczy się gorszym wykształceniem tkanki naczyniowej, przewodzącej wodę. Niedobór tych składników ogranicza także gromadzenie skrobi w bulwach ziemniaka.

Mangan

Z kolei mangan bierze udział w procesie fotosyntezy i oddychania, reguluje też przemiany związków azotowych, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu azotanów. Dobre zaopatrzenie w mangan wywiera korzystny wpływ na tworzenie skrobi oraz syntezę witaminy C i E. Zwiększa też odporność roślin na choroby i niskie temperatury. Objawy niedoboru manganu widoczne są na najmłodszych liściach w postaci międzynerwowej chlorozy o zabarwieniu cytrynowożółtym do żółtobiałego. Nerwy pozostają zielone, zaś blaszka liściowa od brzegów brunatnieje i wykrusza się. W praktyce niedobór manganu spotykany jest w glebach o pH powyżej 6,5, kiedy przechodzi w formę trudno dostępną dla roślin. W glebach kwaśnych słabiej przyswajalny jest natomiast molibden, odpowiadający m.in., za przerób azotu i tworzenie bulw. W gospodarstwach stosujących obornik, niedobór cynku i manganu jest na ogół niezauważalny na roślinach ziemniaka. Z kolei niska zawartość boru i molibdenu w oborniku może nie wystarczyć na zaspokojenie potrzeb ziemniaka w te składniki.

Nawozy mikroelementowe dolistne

Przy niskiej zawartości cynku, boru, manganu, molibdenu w nawozach dolistnych (poniżej 1 proc., zaś molibdenu 0,1 proc.), bądź niskich dawkach nawozów, warto dodać bardziej skoncentrowane nawozy pojedyncze.

Spośród nawozów borowych można zastosować: ActiBor, ADOB Bor, Bormax, Boron Forte, Bor-Cynk Activ, Ekolist mono bor, Mikrofoliar wysokoborowy, Rosabor, Solubor DF, Tradebor, YaraVita Bortrac.

Przykładowe nawozy cynkowe: Actipol Zn, L-Actipol Zn, ADOB Zn, Chelat Zn 14, Ekolist mono cynk, Mikrofoliar cynk, Zinc 750, YaraVita Cynk.

Przykładowe nawozy manganowe: Actipol Mn, L-Actipol Mn, ADOB Mn, Chelat Mn 13, Ekolist mono mangan, Magnaflow, Mikrofoliar mangan, Mikrostar Mn, Tradecorp Mn, YaraVita Mangan.

Przykładowe nawozy molibdenowe: Adob Mo, Ekolist mono Molidden, L-Actipol EDTA Mo-6, Mikrofoliar molibden.

Do sporządzanego roztworu warto też dodać jedno- lub 7-wodny siarczan magnezu, a także mocznik.

Skład (w % wagowych) wybranych nawozów dolistnych polecanych na plantację ziemniaka