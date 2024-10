Dofinansowanie w ramach rolnictwa 4.0. Najczęściej zadawane pytania

W kontekście wsparcia w ramach rolnictwa 4.0 bardzo często pytania dotyczą doposażenia istniejących starszych rozwiązań technologicznych do standardu spełniającego wymagania rolnictwa 4.0. Należy pamiętać, że sam system prowadzenia pojazdu jest elementem rolnictwa 3.0, czyli sam w sobie nie jest elementem rolnictwa 4.0, ale jako komponent większego systemu już tak. Poniżej przedstawiamy zestaw informacji, które pojawiały się w dyskusjach między rolnikami i dystrybutorami systemów rolnictwa 4.0, a dotyczących wymagań stawianych przez ARiMR.

Automatyzacja zabiegów

Bardzo popularnym rozwiązaniem będzie wyposażenie ciągnika w system automatycznego prowadzenia z kierownicą elektryczną, wyświetlaczem umożliwiającym obsługę maszyn w systemie ISOBUS umożliwiającym automatyczną współpracę z siewnikiem wyposażonym w układ kontroli sekcji lub siewnikiem nawozów umożliwiającym realizacje zmiennego dawkowania. Sam układ prowadzenia nie spełnia jeszcze przesłanek rolnictwa 4.0. Pamiętajmy, że prowadzenie wspomagane było kamieniem milowym rolnictwa 3.0.

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy taki system musi posiadać moduł komunikacji systemu z chmurą, gdzie mamy mapy zmiennego dawkowania? Według mnie tak, konieczny jest taki transfer, bo w innym przypadku traci rację bytu stosowanie zmiennego wysiewu i archiwizacji danych.

Kolejne pytanie, jakie tutaj się pojawia, to pytanie, czy musi to być przewodowe łączenie maszyny za pomocą ISOBUS. Nie, każdy system transmisji lokalnej umożliwiający dwukierunkowy przepływ danych pomiędzy maszynami jest odpowiedni. Oczywiście ISOBUS, jest standardem w przesyłaniu danych pomiędzy maszyną a ciągnikiem, ale kluczem jest wymienione w dalszej części artykułu zachowanie integralności danych.

Czy jest możliwe dofinansowanie do doposażenia siewnika mechanicznego? Zdecydowanie tak. Jest to działanie jak najbardziej wskazane, pod jednak kilkoma warunkami. Należy wyposażyć siewnik w system ISOBUS i elementy wykonawcze umożliwiające zmienne dawkowanie nasion na podstawie map zmienności glebowej oraz kontrolę sekcji siejących z ich automatycznym sterowaniem. Warunkiem powinien być montaż urządzenia zliczającego liczbę wysianych nasion na jednostkę powierzchni (szt/m2).

Transfer danych

Jak może odbywać się ten transfer? W dowolny sposób, byle był ciągły. Możemy korzystać z bezpośrednio z dostępu do chmury za pomocą sieci komórkowej, Wi-Fi, Bluetooth lub innego dwukierunkowego systemu działającego w sposób niezależny od operatora urządzenia.

Dlaczego nie możemy przenosić do systemu ciągnika map nawozowych na popularnym pendrive (pamięci flash)? Według mnie zakłóca to warunek komunikacji zwrotnej (dwukierunkowej) określającej rzeczywistą ilość nawozu wysianą na pole.

Odpowiedź ta wymaga jednak pewnego komentarza. Warunkiem wymaganym do wprowadzenia pełnego zarządzania danymi, jaki musi być spełniony w przypadku rolnictwa 4.0, jest możliwość ich archiwizacji. Dostarczenie do systemu w tym przypadku map nawozowych na nośniku pamięci zapewnia wprowadzenie danych, ale nie zapewnia, że dane są najbardziej ostatnią wersją pomiaru, a nie np. sprzed kilku lat. Takie samo działanie dotyczy odwrotnego przesyłania danych do chmury. Teoretycznie możliwe jest wprowadzenie danych do chmury np. z komputera domowego do chmury. Niemniej nie ma pewności, czy to nastąpi. A systemy analizy danych wymagają informacji, kiedy dane zostały zebrane, aby móc poprawnie wnioskować.

Czym jest dwukierunkowa wymiana danych? Dwukierunkowość to możliwość autonomicznego przesyłania danych w postaci paczek o określonym standardzie pomiędzy dwoma urządzeniami. Dane muszą mieć wpływ na funkcjonowanie podstawowych elementów wykonawczych w obu urządzeniach.

Czy przesyłanie danych musi być bezprzewodowe?

Przesyłanie danych ma zapewnić ciągłość i niezależność dwukierunkowość przepływu. Transmisja przewodowa jest możliwa np. w szklarniach lub oborach (punkty udojowe) czyli tam, gdzie możemy zapewnić ciągły transfer „po kablu”.

Co oznacza ciągłość przesyłania danych czy przesyłanie paczkami (tak jak sms-y)? Czy przesyłanie danych jest komunikacją ciągłą? Tak, pod warunkiem, że mamy do czynienia z zaprogramowanym odstępem pomiędzy wysyłanymi paczkami danych, a zebrane w chmurze dane tworzą ciągły ich zbiór.

Jaki powinien być format przenoszonych danych?

Każdy, który zapewnia integralność i poprawną agregację danych (np. ISO-XML, SHP, ). Ze względu na zróżnicowanie formatów danych, lista powinna dopuszczalnych formatów powinna być podana przez Ministerstwo i należy się tego domagać.

Co powinny zawierać przesyłki danych wysyłane z urządzeń?

Zagregowane dane z czujników pomiarowych, dane potwierdzenia przekazania i odbioru danych przez moduł chmurowy, data wysyłki. Również dotyczy to możliwości zbierania danych z autonomicznych czujników rozmieszczonych na polu (stacji pogodowych, mierników wilgotności gleby), wyposażonych w technologię IOT (Internet rzeczy).

Czy zakup robota polowego jest spełnia wymagania rolnictwa 4.0?

Sam robot nie spełnia wymagań rolnictwa 4.0, stanowi automatyczny nośnik narzędzi. Ale jeżeli stanowi doposażenie maszyny spełniającej wymagania rolnictwa 4.0 lub agregat będzie spełniał te wymagania, wówczas już tak.

Czy istotne jest w jaki sposób dane przestrzenne zostaną przygotowane?

Nie, ważne aby zawierały informacje z odpowiednią dokładnością. Jaka dokładność jest dopuszczalna? Według mnie dla upraw polowych dwukrotnie powyżej rozdzielczości pozycjonowania przez układ GNSS.

Czy w systemie rolnictwa 4.0 musi znajdować się system wspierania decyzji?

Tak, ale takim systemem jest już np. wytworzona mapa VRA (zmiennego nawożenia) na podstawie prób glebowych. Dlatego w programie dofinansowania Rolnictwo 4.0 powinien być dodatkowy wymóg związany z badaniem gleby.

Na koniec bezpośrednio związana z naborem różna interpretacja terminu „czasu trwania programu”. Czy czas (36 miesięcy) liczony jest od momentu podpisania umowy czy od momentu wypłacenia środków na konto? W tym przypadku pojawia się niespójność informacji. Część urzędników interpretuje, że czas rozpoczyna się od momentu wypłacenia pieniędzy, podczas gdy część urzędników ARiMR-u przekazuje informację, że czas ten rozpoczyna się od momentu podpisania umowy.