Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Krajowa Rada wskazała, że w 2016 roku środki na prowadzenie PDO pochodziły z budżetu państwa w 43 %, a budżetu województw tylko w 17%. Wśród pozostałych kosztów największy wkład mają jednostki prowadzące doświadczenia odmianowe, a więc COBORu, ODRy, jednostki hodowli roślin. Doświadczenia odmianowe prowadzone są również przez prywatne firmy. Według danych COBORU w 2016 r. w województwie opolskim prowadzono łącznie 53 doświadczenia, w tym ze środków budżetowych tylko 11.

Zdaniem samorządu rolniczego, funkcjonowanie systemu PDO i rekomendacja odmian przynosi bezpośrednie korzyści dla regionu i państwa, dlatego w interesie państwa powinno być zapewnienie warunków prawnych i finansowych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju PDO.

W ocenie izb rolniczych dzięki doświadczeniom PDO prowadzonym w całym kraju i rekomendacji odmian, rolnicy mają dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach, mogą trafnie dobrać do uprawy w swoim gospodarstwie odmiany dostosowane do konkretnych warunków klimatycznych i glebowych, które przy tych samych kosztach produkcji plonują wyżej. Wyniki badań odmian przedstawiane są samorządowi rolniczemu i szeroko upowszechniane m.in. przez wojewódzkie izby rolnicze i ODRy

Źródło: KRIR