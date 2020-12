Dofinansowanie do komputerów dla dzieci rolników; konieczna szybka zmiana przepisów?

Ledwie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła program dofinansowania na zakup komputera, a już mamy pierwsze kontrowersje. Według rolników z Podlasia konieczna jest jak najszybsza zmiana przepisów dotyczących przyznania pomocy finansowej na zakup dla dziecka z rodziny rolniczej komputera w raz z koniecznym oprogramowaniem w taki sposób, aby z tego dofinansowania mogły skorzystać rodziny, które zakupiły sprzęt komputerowy również przed 10 grudnia 2020 roku.

– Wiele rodzin wielodzietnych już w poprzednim semestrze szkolnym oraz na początku obecnego roku szkolnego nadszarpnęła swój budżet domowy z uwagi na konieczność zakupu odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki. Natomiast inni byli zmuszeni do zaciągnięcia kredytu na taki sprzęt, którego raty będą spłacać jeszcze przez wiele miesięcy. Rodziny te były to tego zmuszone w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze względu na pandemie COVID-19 zamknięcia szkół i wprowadzenia nauki zdalnej – uzasadnia Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

PIR stoi na stanowisku, że wszystkie rodziny rolnicze, które poniosły koszty związane zakupem sprzętu komputerowego przeznaczonego do nauki zdalnej, powinny mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju dotacji.