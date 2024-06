Dofinansowanie do hodowli bydła wysokiej jakości – wnioski tylko do 1 lipca!

Hodowca bydła, który przystąpi do systemu jakości QMP, może pozyskać dodatkowe środki finansowe w ramach ekoschematów. Z decyzją należy się jednak pospieszyć, bo ARiMR przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie i ekoschematy tylko do 1 lipca.

Do systemu QMP (Quality Meat Program), może przystąpić każdy hodowca i producent żywca wołowego, również nienależący do organizacji. Warunkiem jest spełnianie kilku kryteriów:

– trzymanie bydła bez uwięzi,

– zwiększona powierzchnia w budynkach o 20% lub zapewnienie wybiegu,

– opracowanie planu żywienia i dbałość o jakość paszy,

– współpraca z lekarzem weterynarii w kwestii poprawy zdrowia bydła.

Proces zaczyna się od złożenia wniosku do jednej z czterech jednostek certyfikujących i podpisanie deklaracji przystąpienia do programu. Katalog ras jest wprawdzie zamknięty, ale bardzo szeroki. Znajdują się w nim zarówno rasy bydła mięsnego, takie jak Limousine, Charolaise, Angus, Hereford, Salers, Simental, Galloway, Highland, Belgijska biało-błękitna, Wagyu, Blond d’Aquitaine oraz mieszańce mięsne, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych. Dodatkowo kwalifikują się również rasy bydła mlecznego takie jak polska holsztyńsko fryzyjska, europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy), polska czerwono – biała, polska czarno – biała i mieszańce bez ras mięsnych, a także bydła w typie użytkowym kombinowanym: polska czerwona, montbeliarde, bydło białogrzbiete, simental.

– Certyfikowana produkcja wołowiny dąży do najwyższych standardów w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, a co za tym idzie również jakości produkowanego mięsa. Przyczynia się również do ochrony środowiska i klimatu, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenione wśród konsumentów – przekonuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Każdy rolnik, po spełnieniu kryteriów, otrzymuje certyfikat QMP na okres 12 miesięcy. Płatności, jakie musi ponieść hodowca, obejmują koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem jednostki certyfikującej oraz koszt administracyjny w wysokości 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

– Jednak korzyści są niewspółmiernie większe. Hodowcy mogą ubiegać się o dodatkowe dopłaty z ekoschematu „Dobrostan zwierząt – utrzymywanie bydła zgodnie z wymogami systemu QMP”. Zyskują wtedy 250 zł do każdej krowy mamki i 130 zł do każdego opasa dodatkowo. Spełniając wymagania systemu QMP, można uzyskać w sumie minimum 300 PLN, jeśli jest rozgęszczenie 20% albo 500 PLN, jeśli jest wybieg lub jeszcze znacznie więcej przy rozgęszczeniu 50% i wybiegu – mówi Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

tekst udostępniony przez Biuro Prasowe Love Krowe; więcej informacji: https://qmpsystem.eu/