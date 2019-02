Dofinansować również utylizację drobiu

Na wniosek producentów drobiu Podlaska Izba Rolnicza skierowała pismo do ministra rolnictwa z prośbą o zmianę zasad korzystania producentów rolnych z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ocenie PIR lista zwierząt gospodarskich, do których ARiMR dofinansowuje koszty utylizacji jest niepełna i już od dawna zachodzi konieczność dopisania drobiu do listy gatunków, za które Agencja pokrywa koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt. Rolnicy z Podlasia w piśmie do MRiRW podkreślają, że oprócz bydła, owiec, kóz, koni i świń – utylizacji poddawany musi być także padły drób.

– Naszym zdaniem brak właściwego dofinansowania w PROW na lata 2014 – 2020 jest dyskryminacją i lekceważeniem producentów drobiu. Zapomniano nie tylko o większych fermach hodujących gęsi, kaczki czy indyki, ale też o dużych grupach drobiarskich, które np. eksportują swoje produkty i muszą zapewnić odbiorcom zagranicznym jednorodny jakościowo produkt, na co są potrzebne spore fundusze. Natomiast w chwili obecnej to producenci ponoszą wszystkie koszty utylizacji – mówi Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej – W chowie zwierząt , w tym również drobiu nie można pominąć tematu osobników padłych, których śmierć nastąpiła w wyniku chorób, wad rozwojowych, jak również ze starości. Zdarzają się także przypadki urodzenia osobników martwych lub ubijanych z konieczności , co spowodowało szerokie zainteresowanie tematem zagospodarowania zwłok zwierzęcych, czyli ich utylizacją.

Źródło: PIR