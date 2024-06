Dodatkowy obowiązek dla rolników w rejestrze zabiegów agrotechnicznych, czyli ostatnie zmiany w ekoschematach

Zmiany w ekoschemacie Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Oświadczenie, składane przez rolnika do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie uznane za wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych, tj. danieli i jeleni szlachetnych. Nowelizacja przewiduje zmianę dokumentów, które musi posiadać rolnik w ekoschemacie Rolnictwo węglowe.

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 r., poz. 493).

W związku z wprowadzeniem nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji, umożliwiającego rolnikom dobrowolne przeznaczanie gruntów ornych na grunty wyłączone z produkcji, na których będzie obowiązywał zakaz wypasu i koszenia oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin, projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje zmiany w tej kwestii.

Zmiany w ekoschemcie Rolnictwo węglowe

Chodzi o składanie przez rolnika oświadczenia o posiadanych przez niego lub jego małżonka zwierząt trawożernych, niezbędnego do ustalenia spełnienia warunku odpowiedniej obsady zwierząt.

Zmiana przepisu przewiduje, że oświadczenie, składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie uznane za wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych, tj. danieli i jeleni szlachetnych.

Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz między innymi jeleniowatych oznakowuje utrzymywane zwierzęta oraz zgłasza je do komputerowej bazy danych w terminie 9 miesięcy od daty urodzenia, lecz nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziły. Termin na zastosowanie środków identyfikacji, określony we wskazanej wyżej ustawie nie dotyczy jednak jeleniowatych, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520, tj. zwierząt, które są chowane w warunkach ekstensywnych oraz nie są przyzwyczajone do regularnego kontaktu z ludźmi.

Ponadto obszar, na którym utrzymuje się te zwierzęta, zapewnia wysoki stopień izolacji zwierząt, a zwolnienie z obowiązku oznakowania w terminie 9 miesięcy od dnia urodzenia nie narusza identyfikowalności zwierząt. W takich przypadkach jeleniowate podlegają identyfikacji przed opuszczeniem siedziby stada. Tym samym rolnicy posiadający jelenie szlachetne lub daniele, na potrzeby spełnienia warunku odpowiedniej obsady mają obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. W przypadku pozostałych gatunków zwierząt, tj. alpak, lam oraz niektórych koniowatych, czyli mułów i osłów, dotychczas objętych możliwością złożenia wskazanego wyżej oświadczenia, nie występują trudności dotyczące znakowania.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian projekt doprecyzowuje kwestię wzywania przez kierownika biura powiatowego ARiMR rolników, którzy nie złożyli wskazanego wyżej oświadczenia. Wzywani będą tylko ci rolnicy, którzy mają zarejestrowaną siedzibę stada, ale z informacji zawartych w komputerowej bazie danych wynika, że liczba zwierząt jest mniejsza niż 0,3 DJP – przy uwzględnieniu wartości współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) określone w załączniku numer 4 do rozporządzenia.

Zmiany w dokumentach, które musi posiadać rolnik w ekoschemacie Rolnictwo węglowe

Projekt doprecyzowuje, jakie dokumenty powinien posiadać rolnik w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe oraz zarządzanie składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Chodzi o zmiany w załączniku nr 2, części 2 pkt 4 rozporządzenia. W wariancie z wapnowaniem w ramach praktyki – Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia należy prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, zawierający również informacje o zastosowaniu nawozu wapniowego lub – co wprowadza omawiana nowelizacja rozporządzenia – posiadać dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej zawierające te informacje.

Nowelizacja wejdzie w życie błyskawicznie

Omawiana nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności, w tym między innymi płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, w związku z tym niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie omawianej nowelizacji. Dlatego projekt nowelizacji rozporządzenia nie zawiera vacatio legis.