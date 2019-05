Dodatkowe pieniądze dla rolników – emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie zostanie wypłacone w lipcowych terminach płatności.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają również osoby mające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

KRUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to zostanie wypłacone jednorazowo, a zatem fakt jego przyznania nie zwiększy wysokości otrzymywanej emerytury lub renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kolejnych miesiącach.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.),

okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637 z późn. zm.),

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303).

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 1.100,00 zł, bez względu na wysokość pobieranej emerytury lub renty.

Z jednorazowego świadczenia pieniężnego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Przykład:

Renta rodzinna rolnicza (GRN) jest wypłacana wdowie i 3 pełnoletnich dzieci. W majowym terminie płatności zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.100,00 zł, tj. po 275 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielone stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/ rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Jeżeli osoba taka ma prawo do zbiegu emerytury lub renty rolniczej ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, to wówczas jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaci Kasa. Natomiast w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy (np. KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą), jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Źródło: KRUS