Dobrze dobrany poplon to dodatkowe źródło składników odżywczych dla plantacji rzepaku

W obliczu wysokich cen nawozów rolnicy poszukują dodatkowych źródeł składników pokarmowych dla swoich plantacji. Zwiększa się zainteresowanie poplonami. Ich dobroczynna rola jest dobrze poznana i kluczowa dla dobrej praktyki rolniczej.

Przy współczesnym poziomie intensywności uprawy, wymagają one jednak od rolników spojrzenia na swoją działalność bardziej kompleksowo

i perspektywicznie. W KWS od lat prowadzimy hodowlę roślin poplonowych i w odpowiedzi

na zwiększone zainteresowanie tym zagadnieniem upowszechniamy zebraną wiedzę. W sezonie 2022 dajemy również możliwość wypróbowania mieszanki KWS Fit4NEXT Rzepak N-FIX dzięki promocji związanej z zakupem nasion rzepaku.

Obecnie poza osiągnięciem wysokiego plonu rolnicy dostrzegają również potrzebę utrzymania wysokiej żyzności gleby, efektywnego pobierania azotu i optymalizacji nawożenia. Firma KWS aktywnie działa by sprostać tym wyzwaniom. Między innymi nasiona są zaprawiane w technologii INITIO. Oznacza to że poza fungicydem i insektycydem zaprawa zawiera również mikroelementy

i biostymulator. Pozwala to roślinom osiągać bardziej wyrównane wschody i mieć większą odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne. Ponadto współpracując z KWS można korzystać z szeregu narzędzi cyfrowych służących do podejmowania optymalnych decyzji w prowadzeniu upraw. Kolejnym elementem wsparcia jest wdrażanie na polski rynek kwalifikowanego materiału nasiennego roślin poplonowych.

Stosowanie zielonej okrywy pomiędzy zbiorem a siewem pozwala przede wszystkim

na akumulację składników pokarmowych, które mogłyby przeniknąć w głąb profilu glebowego, a potem do wód gruntowych. Ponadto biomasa która się wytworzy zasila glebę w próchnicę. Szacuje się że na jednym hektarze poplon może dostarczyć dodatkowego azotu w ilości 20-130 kg. Kolejną korzyścią jest ograniczenie erozji wodnej i wietrznej oraz działanie fitosanitarne.

Dlaczego warto użyć kwalifikowanego materiału siewnego mieszanek poplonowych? Przede wszystkim ze względu na wysoką jakość nasion. Są one wolne od chorób i zanieczyszczeń chwastami. Poszczególne gatunki są dobrane w odpowiednich proporcjach. Ponadto odmiany wchodzące w skład mieszanki są wyhodowane z przeznaczeniem na poplon i spełniają szereg wymagań które takie odmiany powinny posiadać. Cechują się wysoką przydatnością, dając dużo zielonej masy, gromadząc składniki pokarmowe, a zostawiając uregulowane stosunki powietrzno-wodne i pożądaną strukturę gleby.

W bieżącym sezonie sprzedaży przy zakupie dziesięciu worków nasion rzepaku KWS można otrzymać jeden worek mieszanki poplonowej KWS Fit4NEXT Rzepak N-FIX za 1zł. W skład wchodzi koniczyna aleksandryjska, facelia, olejarka abisyńska i len zwyczajny. Nie zawiera żadnej typowej dla poplonów rośliny z rodziny kapustowatych, które są żywicielami chorób i szkodników rzepaku. Jedna jednostka waży 25 kg i zalecana jest do wysiewu na powierzchni 1,5 ha.

Stosowanie zielonej okrywy jest stałym elementem w coraz większej liczbie gospodarstw. Dzięki stosowaniu jej można zabezpieczyć się przed utratą składników pokarmowych i zoptymalizować nawożenie. W końcowym rozrachunku dzięki poplonom można podnieść opłacalność uprawy zarówno doraźnie jak i w dłuższej perspektywie. Zachęcamy do skorzystania z promocji 10+1 przy zakupie nasion rzepaku i wypróbowania mieszanki KWS Fit4NEXT Rzepak N-FIX.

Materiał Partnera KWS