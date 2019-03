Dobry start kapusty

Uprawa wczesnych odmian kapusty cieszy się coraz większą popularnością. Wynika to przede wszystkim z możliwości uzyskania atrakcyjnych cen za towar na początku sezonu. Wybór tych odmian determinowany jest więc głównie chęcią uzyskania wysokiej rentowności produkcji.

Niektórzy z plantatorów już na przełomie stycznia i lutego rozpoczęli produkcję rozsad. Takie postępowanie jest dość ryzykowne, gdyż w tym okresie trudno jest przewidzieć jak szybko nadejdzie wiosna. Istnieje duża obawa, iż w przypadku przedłużającej się zimy sadzenie zostanie opóźnione, a rozsada się zestarzeje. Najczęściej jednak decyzje o wysiewie nasion na rozsadę podejmowane są w drugiej połowie lutego. To bezpieczny termin. Należy pamiętać, iż mimo niskich wymagań termicznych (rośliny tolerują jednorazowe przymrozki), kapusta bardzo źle znosi dłuższe okresy niskich temperatur.

Decyzja o terminie rozpoczęcia produkcji i sposobu jej prowadzenia jest zatem kluczową kwestią dla powodzenia całego przedsięwzięcia i gwarancją uzyskania zdrowej i silnej rozsady, która w odpowiednim momencie trafi do gruntu. Sadzonki słabej jakości po wysadzeniu źle się przyjmują, część roślin wypada, a pozostałe nie zapewniają odpowiedniej wysokości i jakości plonu.

Głównym zadaniem każdego producenta powinno być dążenie do eliminacji zabiegów związanych z naprawą szkód powstałych w procesie wysadzania i produkcji rozsad kapusty wysokiej jakości. O jakości i wielkości plonu decyduje wiele czynników, przede wszystkim glebowo-klimatycznych. W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele nowych odmian o bardzo wysokim potencjale plonowania, który aby mógł być w pełni wykorzystany, wymaga stosowania nowych rozwiązań agrotechnicznych, zapewniających lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, wodę oraz zwiększenie ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz choroby. Rośliny kapusty są bardzo podatne na choroby bakteryjne i schorzenia systemu korzeniowego. Jako jedne z nielicznych nie podlegają mikoryzie. Za to bardzo dobrze reagują na zastosowanie bakterii ryzosferowych, przede wszystkim na obecność w glebie grzybów z rodzaju Trichoderma i Gliocladium. Grzyby te kolonizują system korzeniowy i ryzosferę roślin.

Wspierają procesy pobierania składników pokarmowych oraz tworzą naturalną barierę ochronną przed atakami patogenów, stymulują także rozwój systemu korzeniowego. W produkcji rozsad tych warzyw kapustowatych, szczególnie na wczesny zbiór warto zastosować dedykowane im biopreparaty, które oparte są o wyselekcjonowane mikroorganizmy ryzosferowe. Dzięki zwiększeniu bioróżnorodności gleby, która jest jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawę parametrów wzrostu i rozwoju roślin znacząco zwiększamy wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian. Ważne, by zastosowane w preparatach mikroorganizmy pozyskane były z naturalnego ekosystemu glebowego i były tak wyselekcjonowane, by efektywnie wspierały rozwój roślin.

Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania tego typu produktów jest zaprawianie nasion (mikrobiologiczne stymulatory do zaprawiania), stosowanie ich w czasie przygotowania rozsady oraz stosowanie przed sadzeniem roślin w pole. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu zabiegu zaprawiania bądź przygotowania rozsad i opryskiwania gleby przed siewem nasion. Biopreparaty można także, szczególnie na gorszych stanowiskach, stosować po wschodach roślin, jako trzeci, dodatkowy zabieg. Należy jednak pamiętać, iż efekt działania tego typu biopreparatów – mikrobiologicznych stymulatorów jest ściśle uzależniony od nawiązania relacji mikroorganizmów z systemem korzeniowym roślin, stąd niezbędne jest staranne i zgodne z instrukcją wykonanie zabiegów związanych z ich stosowaniem. Potrzebują one między innymi płytkiego wymieszania z glebą oraz większych niż zazwyczaj do przeprowadzania podobnych oprysków ilości cieczy roboczej. Zastosowanie takiej technologii gwarantuje bardzo dobre odżywienie roślin, nie tylko poprzez wsparcie pobierania składników pokarmowych, ale także i wzmożoną syntezę wielu związków bioaktywnych oraz hormonów, które stymulują wzrost roślin.

Biopreparaty nie tylko indukują naturalną odporność roślin, ale także ograniczają rozwój fitopatogenów glebowych. Z dostępnych na rynku produktów warto rozważyć wybór takiego, który dodatkowo wzbogacony został o szczepy Bacillus megaterium. Bakterie te posiadają zdolność do przekształcania fosforu zablokowanego w glebie do form, które rośliny mogą szybko i efektywnie pobrać. Niedobory tego pierwiastka, z uwagi na jego udział w procesach transformacji energii, powodują ograniczenia we właściwym funkcjonowaniu energetycznym rośliny i zahamowanie lub spowolnienie wzrostu. Liście stają się ciemnozielone o fioletowym zabarwieniu (fioletowieją nerwy, a później całe blaszki).

W uprawie kalafiora niedobór fosforu powoduje opóźnienie tworzenia się róż. Objawy niedoboru fosforu często występują już na początkowym etapie rozwoju, kiedy system korzeniowy jest słabo wykształcony. Dlatego warto zastosować biopreparat, który oprócz ograniczenia rozwoju odglebowych chorób grzybowych oraz wielkości i jakości plonu, dodatkowo wspiera procesy udostępniania fosforu niezbędnego młodym roślinom na starcie. Te kryteria spełnia Bactim Fertimax. Zastosowanie preparatu zapewnia znaczące polepszenie warunków do osiągnięcia wysokich i jakościowo dobrych plonów warzyw kapustnych, co potwierdzają wyniki doświadczeń i praktyka.

Produkcja rozsady jest kluczowym etapem w uprawie kapusty. Wybór odpowiedniej technologii odżywiania i stymulowania roślin na tym etapie determinuje późniejszy wzrost i kondycję roślin, wpływając na wielkość i jakość uzyskanych plonów. Warto skorzystać z dostępnych na rynku mikrobiologicznych stymulatorów, zarówno tych przeznaczonych do zaprawiania, jak i do fertygacji, które wspomagają tworzenie korzystnych warunków rozwoju i gwarantują, że już na starcie rośliny są silne i dobrze odżywione.

Anna Rogowska