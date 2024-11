Ceny złomu listopad 2024. Dobry czas na porządki w warsztacie?

Pierwszy śnieg oznacza z reguły koniec prac polowych i pozwala zwrócić się ku innym zajęciom, na które zwykle w gospodarstwie nie mamy czasu. Mowa oczywiście o porządkach, a co często idzie w parze, sprzedaży złomu wygenerowanego w sezonie. Sprawdzamy więc, ile kosztuje złom 22 listopada 2024 roku.

Ceny stali odbiły nieco po dołku, jaki notowano w sierpniu br. i obecnie osiągają poziom najwyższy od miesiąca m.in. przez działania rządu w Pekinie na rzecz pobudzenia gospodarczego. Chińskie inwestycje infrastrukturalne wzrosły w pierwszych 10 miesiącach 2024 o 4,3%, choć nadal odczuwalny jest relatywnie niski popyt wewnętrzny na stal, przez co duża jej część wędruje na eksport.

Wróćmy jednak do cen złomu; za złom gruby otrzymamy obecnie zwykle od 0,8 do 0,9 zł/kg i podobne ceny obowiązują za złom żeliwa. Blachy są zazwyczaj o 5-10 gr/kg tańsze. Kilogram akumulatora kosztuje ok. 1,80-2 zł/kg, a za niesortowane aluminium otrzymamy ok. 5 zł/kg.

Tradycyjnie najdroższa jest miedź; kilogram miedzi milbera wyceniany jest obecnie na 30-33 zł/kg.