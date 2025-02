Dobrowolne ubezpieczenie KRUS – ile wynosi składka w 2025 roku?

Rolniku, jeśli nie podlegasz pod żadne ubezpieczenie, to możesz złożyć wniosek do KRUS o objęcie Cię dobrowolną składką. Ale zanim to zrobisz, sprawdź kryteria ubezpieczenia na wniosek oraz ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie KRUS w 2025 roku?

Jakie są kryteria dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS?

Rolnik może ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie w KRUS jeśli:

Prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni 1 ha przeliczeniowego lub mniejszą;

Przeznaczył grunty swojego gospodarstwa na zalesienia według odrębnych przepisów;

Nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu;

Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

Nie ma prawa do świadczeń społecznych.

Warto pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenie w KRUS może obejmować także małżonka oraz domownika rolnika.

Jakie dobrowolne ubezpieczenie w KRUS wybrać?

Jeśli rolnik spełnia kryteria dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, to może wybrać jeden z poniższych wariantów:

Ubezpieczenie pełne – obejmuje wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe;

Ubezpieczenie w zakresie ograniczonym – obejmuje wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS – ważny warunek!

Aby rolnik mógł skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS, musi jednocześnie być objęty ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim w pełnym zakresie.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie w KRUS w 2025 roku?

Przypomnijmy, że w I kwartale 2025 roku składki na ubezpieczenie KRUS wynoszą:

714 zł – pełna składka KRUS, obejmująca składki emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (łącznie 480 zł za emeryturę i rentę oraz 234 zł na wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie);

78 zł – składka na dobrowolne ubezpieczenie w KRUS, w zakresie ograniczonym, czyli bez prawa do zasiłków chorobowych czy macierzyńskich, ale z odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu. Jest to 1/3 pełnej składki ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego.

Terminy płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Składki na dobrowolne ubezpieczenie w KRUS rolnik opłaca kwartalnie. Ważne jest, aby dopilnować terminów płatności, ponieważ brak opłacenia składki w terminie traktowany jest jako rezygnacja rolnika z ubezpieczenia. W przypadku trudności z opłaceniem składki KRUS, rolnik może złożyć wniosek o odroczenie płatności, najlepiej przed jej terminem.

Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Rolnik może złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem w KRUS w dowolnym czasie. Ubezpieczenie na wniosek zaczyna obowiązywać najwcześniej w dniu złożenia wniosku. Podobnie, w każdej chwili rolnik ma prawo odstąpić od ubezpieczenia dobrowolnego w KRUS, składając odpowiednie oświadczenie.

źródła: gov.pl