Dobre zbiory zbóż i rekordowa produkcja pszenicy na świecie

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) produkcja zbóż na świecie wyniesie w tym sezonie 2,226 mld ton.

– Obecna prognoza jest o tylko 1 mln mniejsza niż przed miesiącem, ponieważ spadek produkcji kukurydzy (głównie w UE, na Ukrainie i w USA) jest częściowo zrekompensowany przez wyższe szacunki dotyczące innych zbóż – komentuje Andrzej Bąk z Internetowej giełdy Rolnej (e – WGT).

Jak się dowiedzieliśmy IGC obniżyła też swoją prognozę produkcji kukurydzy na świecie do 1,156 mld ton. Wynika to głównie z redukcji zbiorów na Ukrainie. Natomiast podniesiona została o 1 mln ton globalna produkcja pszenicy do 764 mln ton.

– W bilansach wszystkich trzech upraw obniżono szacunki zapasów na koniec obecnego sezonu , jednak dla pszenicy będą one nadal rekordowo wysokie – podsumowuje ekspert e – WGT.