Dobre zbiory warzyw gruntowych w 2020

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że produkcja warzyw gruntowych w Polsce w 2020 roku wzrosnąć może o 6% r/r do 4,1 mln t.. To dobra informacja dla plantatorów , o ile wzrost produkcji przełoży się też na dobre ceny za dostarczone do skupów warzywa.

– Choć poprawa wilgotności gleb w czerwcu przyczyniła się do wzrostu masy warzyw, to deficyt wody w pierwszym okresie wegetacji utrudniał zarówno ich zasiewy, jak też wschody. Dodatkowo w przypadku pomidorów gruntowych, przymrozki wymusiły konieczność ponownych nasadzeń. Z tego powodu tylko w ich przypadku można się spodziewać nieznacznego spadku produkcji – mówi Mariusz Dziwulski z Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP.

W ocenie bankowych analityków największy wzrost oczekiwany jest w przypadku zbiorów cebuli i kapusty (po ok. 8% r/r). Choć , jak podkreślają eksperci ostateczny poziom produkcji warunkowany będzie dalszym przebiegiem warunków pogodowych.

Samuel Skrzysz