Dobre wieści z Matifu, ceny zbóż i rzepaku rosną. Co się dzieje na rynku?

Wtorek przyniósł wzrosty cen zbóż i rzepaku na paryskim Matifie. Najbardziej zyskał ten ostatni; w najczęściej notowanym kontrakcie lutowym 7 EUR/t zamykając sesję na 515 EUR/t. Przyjrzyjmy się zatem wydarzeniom na rynku zbóż i oleistych.

Rzepak skorzystał przede wszystkim na rosnących notowaniach oleju palmowego i słabszych notowaniach unijnej waluty. W mniejszym stopniu również na nieznacznym wzroście cen ropy naftowej.

Unia zwiększa import rzepaku

Tempo unijnego importu rzepaku jest wyższe niż w zeszłym sezonie; jak wynika z danych Komisji Europejskiej od początku sezonu do 25 października sprowadzono 1,75 mln ton, a więc 5% więcej r/r. Prognoza importu dla Wspólnoty na cały sezon to 5,9 mln ton. Import soi wzrósł r/r o 1%; do 25 października było to 3,78 mln ton.

Słaba kondycja pszenicy w USA

Pszenica zdrożała wczoraj o 2,75 EUR/t do 219,75 EUR/t. Zdrożała również za oceanem, co wynika głównie ze słabszej kondycji pszenicy ozimej w USA. Stan zaledwie 38% areału pszenicy ozimej oceniono jako dobry lub doskonały wobec szacunków analityków na poziomie 47%. To drugi najgorszy wynik od 39 lat, a sytuacja wynika przede wszystkim z deficytu opadów. Aż 58% areału pszenicy ozimej zostało dotknięte suszą.

Nastroje są za to niezłe w Paryżu, gdzie handlowcy wiążą nadzieję z algierskim przetargiem. Nadal jednak zagrożeniem jest pszenica rosyjska sprzedawana poniżej nieoficjalnej ceny minimalnej ustalonej na 245 USD.

Dane eksportowe nt. unijnej pszenicy nie wyglądają dobrze; dotychczasowy eksport na poziomie 7,26 mln ton oznaczają spadek aż o 33% r/r. Należy jednak zaznaczyć, że dane z Francji, Włoch, Bułgarii i Irlandii są niekompletne.

Kukurydzy pomagają pszenica i słabsze euro

Cena kukurydzy wzrosła o taką samą wartość co pszenicy kończąc sesję na 208,5 EUR/t, zaś w kontrakcie na marzec jest to już 212 EUR/t. Tutaj również pomogło słabsze euro, ale także wyższe ceny pszenicy. Unijny import kukurydzy wyniósł 6,38 mln ton, co stanowi wzrost o 8% r/r.

