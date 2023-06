Dobre wieści dla producentów zbóż na koniec tygodnia, doskonałe dla producentów rzepaku

Koniec tygodnia przyniósł wzrosty cen zbóż i oleistych po obu stronach Atlantyku. Zdecydowanym liderem był jednak rzepak, którego cena wzrosła w Paryżu wręcz skokowo.

Cena pszenicy wzrosła wczoraj na paryskim Matifie w kontraktach na nowe zbiory o 3,75 EUR/t do 238,75 EUR/t. Oznacza to wzrost o 1,6%. Za oceanem podwyżka była jeszcze większa, bo wyniosła 4,01%, co dało cenę 14,66 USD/buszel. Cena kukurydzy na Matifie poszła w górę o 3,25 EUR/t do 236 EUR/t, co oznacza wzrost o 1,4%. W Chicago było to 2,73% i 6,4 USD/bu.

To jednak nic w porównaniu do skoku notowań rzepaku. W Paryżu jego cena wzrosła w piątek aż o 28,5 EUR/t do 473,5 EUR/t. Oznacza to wzrost o 6,4%. Nie tak spektakularna była podwyżka w w Winnipeg, gdzie cena canoli skoczyła o 2,51% do 710,4 dolarów kanadyjskich za tonę.

W Chicago wzrosła cena soi w kontraktach na lipiec – o 2,68% do 14,66 USD/bu.

Jeżeli porównamy ceny z zamknięcia wczorajszej sesji na Matifie do cen sprzed tygodnia, otrzymamy wzrost ceny pszenicy o 4,25 EUR/t, kukurydzy o 9 EUR/t i rzepaku o 40,25 EUR/t.