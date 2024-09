Dobre tempo eksportu ukraińskiej pszenicy. Cena znów spada

Ceny pszenicy i kukurydzy spadły wczoraj w Paryżu. Na rynek pszenicy wciąż negatywnie działają niskie ceny w regionie Morza Czarnego. Nie pomagają drożejące euro i coraz większa konkurencyjność amerykańskiego ziarna.

Pszenica taniała trzeci dzień z rzędu. Spadek był jednak niewielki i wyniósł 0,75 EUR/t do 218,5 EUR/t. Silniejsze euro i niskie ceny w basenie Morza Czarnego hamują europejski eksport. W dodatku amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopę procentową o 0,5 punktu i sygnalizowane są dalsze obniżki, co prawdopodobnie wywrze dodatkową presję na ceny.

Francuski eksport pszenicy do krajów trzecich został oszacowany przez FranceAgriMer na 4 mln ton wobec 7,5 mln ton we wcześniejszej prognozie, zaś do krajów unijnych na 6 mln ton wobec 6,5. Dobre tempo eksportu ma Ukraina; przez pierwsze 2,5 miesiąca nowego sezonu wyeksportowano z tego kraju 5 mln ton pszenicy, czyli 1/3 szacowanego całkowitego eksportu w tym sezonie.

Rzepak zdrożał wczoraj na Matifie o 2,75 EUR/t do 465,75 EUR/t przede wszystkim na wieść o obawy dotyczące upraw soi w Brazylii, gdzie utrzymują się suche warunki. Pomogły też rosnące ceny oleju palmowego. Nie pomagały jednak, choć delikatne, spadki na rynkach ropy naftowej.

Kukurydza straciła wczoraj minimalnie – 0,5 EUR/t do 202 EUR/t. Słabszy dolar zwiększy zapewne konkurencyjność amerykańskiej kukurydzy, co odbije się na cenach w Paryżu. Zbiory we Francji mają kształtować się na poziomie 13,4 mln ton, czyli o 1,4 mln więcej r/r.

Źródło: Kaack