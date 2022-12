Dobre prognozy produkcji zbóż dla Europy w 2023 roku będą oznaczały spadek cen

Wczoraj na paryskim Matifie cena pszenicy spadła o 1,25 EUR/t do 296,5 EUR/t. O 1 EUR/t spadła cena kukurydzy, która na zamknięciu sesji kosztowała 283,25 EUR/t, zaś o 0,5 EUR/t spadła cena rzepaku – do 556,25 EUR/t.

Według danych Coceral zbiory zbóż w Europie mogą wzrosnąć w 2023 roku o 6,8 proc., co oznaczałoby zbiory na poziomie 304,4 mln ton. Wzrost zbiorów pszenicy ma wynieść 1,7 proc. do 143,2 mln ton, zaś w przypadku jęczmienia ma to być 2,5 proc. do 60 mln ton. Według firmy Coceral zbiory rzepaku w UE powinny w 2023 r. wynieść 20 mln ton, a więc być na poziomie z roku poprzedniego.

W przypadku kukurydzy wzrost produkcji w 2023 roku oszacowano na 25 proc., jednak wynika to przede wszystkim z bardzo słabych zbiorów w roku bieżącym.

Przewidywane wyższe zbiory zbóż i rzepaku nie są najlepszą informacją w kontekście cen, ponieważ będą wywierały na nie presję spadkową.