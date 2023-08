Dobre plony w Rosji i zapowiedzi Rumunów pchnęły ceny pszenicy w dół. Rzepak najtańszy od 2 tygodni

Początek tygodnia upłynął pod znakiem spadków po obu stronach Atlantyku. Na Matifie dość poważnie traciły pszenica – 6,25 EUR/t do 230,25 EUR/t, rzepak – 9 EUR/t do 447,25 EUR/t i kukurydza – 5,75 EUR/t do 217 EUR/t. Dlaczego tak się stało?

Istotnym czynnikiem są najnowsze prognozy firmy konsultingowej IKAR, która podniosła szacunki zbiorów pszenicy w Rosji o 1,5 mln ton do 89,5 mln ton. Dla porównania ostatni raport WASDE wskazywał na 85 mln ton. Średnie plonowanie rosyjskiej pszenicy to 4,07 t/ha. Rosyjski eksport pszenicy ma utrzymywać się w sierpniu na wysokim poziomie i osiągnąć ok. 5 mln ton. Z kolei na Ukrainie zebrano już 17,7 mln ton pszenicy przy średnim plonie na poziomie 4,6 t/ha.

– Według danych rządowych, całkowity eksport zboża z Ukrainy w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia wyniósł 3,12 mln ton, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. (1,48 mln ton kukurydzy, -16%; 1,3 mln ton pszenicy, +90%; 385 000 ton jęczmienia, +70%) – informuje serwis Kaack.

Nastroje na rynkach studziła też wczoraj zapowiedź rumuńskich władz; chodzi o dwukrotne zwiększenie tranzytu ukraińskiego ziarna. Poprawa warunków pogodowych sprzyja dalszym zbiorom m.in. w Skandynawii, we Francji, krajach bałtyckich i w Polsce.

Cena rzepaku spadła do poziomu najniższego od 2 tygodni, co wynika przede wszystkim ze spadków na rynku oleju palmowego i ropy naftowej. E Europie zbiory utrudnione są ze względu na opady, jednak sytuacja poprawiła się w ostatnich dniach. Na Ukrainie z 92% obsianej powierzchni zebrano 3,7 mln ton rzepaku.

Źródło: Kaack