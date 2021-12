Dobre plony pszenicy w Argentynie. Jak wpłyną na rynek globalny?

Giełda w Buenos Aires zwiększyła swoje szacunki dotyczące zbiorów pszenicy w Argentynie w tym sezonie do 21,5 miliona ton. Ze względu na udane plony zostały one zatem zwiększone o 0,5 mln ton.

Żniwa w Argentynie zbliżają się do końca, zebrano już bowiem pszenicę z 78,3 proc. zasianej nią powierzchni. Mają się one zakończyć do końca stycznia. Nie dość, że zbiory w Argentynie mają być rekordowo wysokie, to również jej jakość jest bardzo dobra; 81 proc. zebranej pszenicy zakwalifikowano jako bardzo dobrą, a pozostałe 19 proc. jako dobrą.

Obecnie rolnicy i inwestorzy oczekują z uwagą na nowy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa dotyczący właśnie produkcji pszenicy w Argentynie; ostatni, opublikowany 9 grudnia raport niedoszacował zbiorów w tym kraju, wskazując, że zebranych zostanie 20 mln ton tego zboża. Jak wskazują analitycy, zaktualizowany raport z pewnością wpłynie na notowania pszenicy, której bilans jest nadal napięty.

Chociaż argentyński rząd wprowadził limity eksportowe, to w kontekście pozyskania ziarna z tego kraju coraz śmielej patrzą m.in. kraje Bliskiego Wschodu, przede wszystkim przez wzgląd na podatek eksportowy i limity wprowadzone przez Rosję oraz niesprzyjające warunki pogodowe w USA i Kanadzie.