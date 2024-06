Dobre perspektywy odnośnie cen zbóż w ocenie analityków Credit Agricole

W najnowszym raporcie kwartalnym AGROmapa analitycy Credit Agricole przyglądają się m.in. produkcji i cenom zbóż, które oceniają jako dobre, gdyż pomimo wyższej światowej produkcji, zapasy ulegną zmniejszeniu, a to powinno przekładać się właśnie na wyższe ceny.

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 10 maja światowa produkcja zbóż w sezonie 24/25 zwiększy się do 2310,8 mln t wobec 2289,8 mln t w sezonie 23/24 (+0,9%). Złożą się na to niższe zbiory kukurydzy (-0,7%) oraz wyższe zbiory pszenicy (+1,3%), jęczmienia (+5,5%) i pozostałych gatunków zbóż (+8,2%). Niższa produkcja kukurydzy będzie przede wszystkim związana z jej mniejszymi zbiorami w USA (-3,1% – ze względu na niższą powierzchnię zasiewów), których nie skompensuje wyższa produkcja w Brazylii (+4,1% – przede wszystkim z uwagi na większą powierzchnię zasiewów przy niewielkim wzroście plonów) oraz UE (+6,2% – efekt zarówno wyższej powierzchni zasiewów jak i prognozowanych plonów).

Wzrost produkcji pszenicy będzie wynikał głównie z jej wyższych zbiorów w Indiach (+3,1%), Chinach (+2,5%), Australii (+11,5%) i Kanadzie (+6,4%), które z nawiązką skompensują prognozowaną niższą produkcję w Rosji (-3,8%), UE (-1,6%) i Ukrainie (-8,7%). Warto jednak zauważyć, że napływające w ostatnich tygodniach informacje wskazują na istotne pogorszenie perspektyw produkcji zbóż w Europie, w szczególności w basenie Morza Czarnego ze względu na utrzymującą się w tym regionie suszę. Z kolei na wzrost produkcji jęczmienia złożą się jego wyższe zbiory w UE (+14,3%) i ich obniżenie w Ukrainie (-18,1%) i Rosji (-4,9%).

Zgodnie z prognozą USDA światowa konsumpcja zbóż w sezonie 24/25 zwiększy się do 2300,8 mln t wobec 2279,9 mln t w sezonie 23/24 (+0,9%). Spadek spożycia prognozowany jest w przypadku pszenicy (-0,3%), podczas gdy jego wzrost zostanie odnotowany w przypadku kukurydzy (+0,8%), jęczmienia (+4,8%) i pozostałych gatunków zbóż (+5,2%). W kierunku wzrostu spożycia zbóż oddziałują ich relatywnie niskie ceny.

Światowe zapasy zbóż spadną w sezonie 24/25 do 593,1 mln t wobec 597,4 mln t w sezonie 23/24 (-0,7%). W efekcie, uwzględniając wzrost światowej konsumpcji zbóż współczynnik zapasy/spożycie zmniejszy się do 25,8% wobec 26,2%, osiągając najniższą wartość od sezonu 13/14. Spadek stosunku zapasów do spożycia zostanie odnotowany w przypadku wszystkich głównych gatunków zbóż: pszenicy, kukurydzy i jęczmienia.

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost cen zbóż na światowych rynkach, przy czym w maju najsilniej zwiększyły się ceny pszenicy (aż o ok. 30%, niemniej pozostają one znacząco poniżej poziomów obserwowanych po wybuchu wojny w Ukrainie). Wyższe ceny zbóż wynikają z omówionych wyżej pierwszych szacunków światowych zapasów zbóż w sezonie 24/25 wskazujących na ich obniżenie. Analitycy CA sygnalizowali taki scenariusz w poprzedniej AGROmapie z 15.03.2024. Lokalnie, w kierunku wzrostu cen zbóż oddziałuje również ostatnie pogorszenie perspektyw zbiorów w basenie Morza Czarnego. Uwzględniając czynniki krajowe prognozują oni, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 85 zł/dt i 75 zł/dt na koniec 2024 r. i ok. 90zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2025 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla tej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród kluczowych światowych producentów i eksporterów zbóż.

źródło: Credit Agricole