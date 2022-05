Dobre informacje z Chin. Prognozowane są tam rekordowe zbiory zbóż jarych

Prognozuje się, że Chiny osiągną rekordowe zbiory zbóż, co spowodować ma, że kraj ten będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa żywnościowe w obliczu ograniczonych światowych dostaw, głównie z powodu rekordowych upałów i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi (MOA) około 80 proc. zbóż w południowo-zachodnich Chinach zostało zebranych, podczas gdy obecnie rozpoczęto zbiory w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy. Ziarno w regionie Huang-Huai-Hai, które stanowi około3/4 produkcji zbóż jarych w kraju, wkrótce dojrzeje.

– Pszenica jara zostanie zebrana za około pół miesiąca. Oczekuje się, że produkcja w tym roku będzie na tym samym poziomie, co w zeszłym roku – powiedział w niedzielę dla Global Times właściciel farmy o nazwisku Yao w prowincji Hebei w północnych Chinach.

– Dzięki skutecznemu wsparciu plony pszenicy były lepsze niż oczekiwano, więc rekordowe zbiory zbóż jarych zostaną osiągnięte pomimo opóźnień w siewach pszenicy ozimej w wielu miejscach – powiedział Zhu Enlin, zastępca kierownika Departamentu Produkcji Roślinnej MOA , zgodnie z raportem CCTV.

Według danych National Food and Strategic Reserves Administration władze podniosły krajową minimalną cenę zakupu pszenicy do 115 juanów (17,18 USD) za 50 kilogramów, czyli o 2 juany rok do roku.

Niewielka podwyżka cen wynika ze wzrostu kosztów uprawy i gwałtownie rosnących cen międzynarodowych, a jednocześnie odzwierciedla cel władz, jakim jest utrzymanie uporządkowanego i zdrowego funkcjonowania rynku zbóż, powiedział Li Guoxiang, pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Chińskiej Akademii Nauk.

Biorąc pod uwagę trend cen surowców rolnych i sytuację w produkcji rolnej, rząd centralny udzieli rolnikom zajmującym się uprawą zbóż dopłat o wartości 10 mld juanów.

Rząd centralny przeznaczył w tym roku bezprecedensową kwotę ponad 6 miliardów juanów na produkcję zbóż jarych oraz 800 milionów juanów specjalnego funduszu na wsparcie ekologicznej produkcji zboża.

Zbiory pszenicy jarej w Chinach przypadają na globalny kryzys dostaw z powodu wspólnych skutków przedłużającej się globalnej pandemii, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i ekstremalnych upałów w niektórych krajach, w tym w Indiach i Francji.

Po niedawnym zakazie eksportu pszenicy w Indiach, w ubiegły czwartek Afganistan zawiesił eksport i handel pszenicą, aby uniknąć niedoborów żywności.

– Przy produkcji pszenicy na poziomie około 130 milionów ton rocznie, pszenica w Chinach osiągnęła pełną samowystarczalność, pozwalając na niewielki procent importu pszenicy głównie w celu dostosowania jej odmian – powiedział Li.

Biorąc pod uwagę ograniczoną podaż zboża na całym świecie, Chiny prawdopodobnie ograniczą import w tym roku, powiedział.

Według danych Generalnej Administracji Celnej import pszenicy do Chin spadł w kwietniu o 22,4 pro.t rok do roku do 700 tys. ton.

Sun Heng, analityk pszenicy w National Grain and Oil Information Center, powiedział Global Times w niedawnym wywiadzie, że krajowe zapasy pszenicy są na rekordowo wysokim poziomie, co może zaspokoić popyt krajowy przez ponad rok.