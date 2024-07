Dobre bo polskie. Nowość od HR Smolice – rzepak ozimy odmiana SM Bolt

W sprzedaży dostępnych jest bardzo wiele odmian rzepaku ozimego, które różnią się między sobą, np. zimotrwałością, terminem siewu, kwitnienia i dojrzewania czy liczbą rozgałęzień lub tolerancją na wyleganie i osypywanie łuszczyn, plonowaniem, a także odpornością czy tolerancją na niektóre choroby. W tym roku zarejestrowane zostały jedynie dwie odmiany populacyjne rzepaku ozimego i jedną z nich jest nowa, udoskonalona odmiana SM Bolt od rodzimej firmy hodowlano-nasiennej HR Smolice.

Hodowla HR Smolice – Grupa IHAR

SM Bolt – (nazwa hodowlana – BKH 6221) jest to nowoczesna odmiana populacyjna zarejestrowana w Polsce w roku 2024. Odmianę tę poleca się do intensywnej produkcji na glebach o średniej żyzności, jednak z możliwością uprawy również na stanowiskach słabszych ale nie suchych (klasa II-IVb). Rzepak tej odmiany charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością (stąd rekomendacja do uprawy na terenie całego kraju). Siew wczesny do średnio-późnego, rozwój jesienny jest średni a wiosenny szybki. Rośliny tej odmiany charakteryzują się wysokością średnią do niskiej, dzięki czemu ich odporność na wyleganie jest określana jako średnia do wysokiej. Charakteryzuje ją średnio-wczesny termin kwitnienia i średnia dojrzałość technologiczna nasion do zbioru.

Odmiana ta posiada bardzo silny profil zdrowotnościowy, charakteryzujący się podwyższoną tolerancją na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Ponadto dobrze sobie radzi z suchą zgnilizną kapustnych i werticiliozą.Odmiana ta posiada wysoki potencjał plonowania, co potwierdzają wyniki badań przedrejestracyjnych (106% wzorca) oraz rejestracyjnych, gdzie osiągnęła średni plon na poziomie 102% w porównaniu do wzorcowych odmian populacyjnych. Średni plon nasion jaki został osiągnięty w roku 2022 wynosił 40 dt/ha a w roku 2023 wyniósł 42 dt/ha. Ponadto odmiana ta wyróżnia się na tle innych odmian populacyjnych, wysoką MTN i dużą zawartością tłuszczu surowego (47,4%) i białka ogólnego (34,1%).