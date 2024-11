Dobra passa na europejskich rynkach trwa, a najbardziej zyskuje rzepak

Wczorajszy handel, szczególnie w Europie, ponownie zakończył się wzrostami cen. Na Matif zyskiwała zarówno pszenica, jak i rzepak, którego cena rośnie nieprzerwanie od 4 sesji. Poniżej ceny zbóż na giełdzie Matif na dzień 11.11.2024.

W przypadku pszenicy, kończący się za cztery tygodnie kontrakt grudniowy zyskał na Matif 0,50 EUR rosnąc do 216,25 EUR/t. Nieco gorzej było za Oceanem, gdzie na CBoT grudniowy kontrakt spadł o 7 centów do 565,5 centów/buszel.

Na ceny w Chicago w poniedziałek wywierał wpływ silniejszy dolar amerykański i dalsze opady deszczu. Z kolei w Europie na handel pszenicą na giełdzie Matif duży wpływ wywierał kurs euro, które spadło do najniższego poziomu od sześciu i pół miesiąca, co zwiększyło konkurencyjność europejskiej pszenicy na rynku światowym i ograniczyło straty. Negatywny wpływ miały natomiast lepsze warunki siewu w Niemczech i Francji, które obecnie pozwalają na szybkie zakończenie jesiennych prac na polach.

Z kolei w przypadku rzepaku na rynku panowały dobre nastroje i kontrakt lutowy na Matif przedłużył wzrosty do 4 dni do czterech dni z rzędu i zakończył się plusem 2,50 EUR przy cenie 539 EUR/t. Gorzej było w przypadku soi, gdzie na CBoT styczniowy kontrakt na soję stracił 7,5 centa spadając do 1045 centów/buszel.

Handel soją na CBoT ucierpiał z powodu silniejszego dolara amerykańskiego, a po zeszłotygodniowych wzrostach fundusze również zrealizowały zyski. Handel na Matif był natomiast wspierany przez słabsze euro i ponowny wzrost cen oleju palmowego w Malezji. Na giełdzie w Kuala Lumpur spadające zapasy oleju palmowego, zakupy od importerów i pokrywanie krótkich pozycji przez inwestorów zapewniły dobry początek tygodnia.

Kontrakt referencyjny na dostawę w styczniu wzrósł do najwyższego poziomu od połowy czerwca 2022 r. na zamknięciu notowań . W poniedziałek miesięczne dane malezyjskiej giełdy oleju palmowego (MPOB) pokazały, że w październiku zapasy oleju palmowego spadły najbardziej od siedmiu miesięcy.

Źródło: Kaack