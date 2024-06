Żniwa tuż tuż, a podwyżek cen zbóż na giełdach nie widać

We wtorek notowania pszenicy, kukurydzy i rzepaku spadły na Matifie. Cena pszenicy niebezpiecznie zbliża się do poziomu 220 EUR/t; po spadku o 1,25 EUR/t jest to obecnie 221 EUR/t. Nastroje w Paryżu popsuł m.in. egipski przetarg wygrany przez kraje z basenu Morza Czarnego.

Ceny pszenicy

Egipski GASC kupił 470 tys. ton pszenicy z czego 50 tys. pochodziło z Bułgarii, 60 tys. z Ukrainy i po 180 tys. z Rumunii i Rosji, przy czym najtańszą ofertę zaproponowała ta ostatnia z ceną FOB na poziomie 227 EUR/t. Podwyżkom nie sprzyjają także dobre warunki do rozwoju zbóż w Europie.

W Chicago pszenica staniała o 10,75 ct/bu do najniższego od 15 tygodni poziomu 541,75 ct/bu.

Ceny rzepaku

Rzepak staniał wczoraj o 1,75 EUR/t do 460,25 EUR/t, zaś soja w Chicago o 19 ct do 1111,25 ct/bu. Areał uprawy w USA szacowany jest na 86,753 mln akrów, o 243 tys. więcej niż szacowano w marcu, zaś zapasy na dzień 1 czerwca oszacowano na 962 mln buszli, o 166 mln więcej r/r.

Trzeci dzień z rzędu spadały ceny oleju palmowego, osiągając poziom najniższy od sześciu tygodni.

Ceny kukurydzy

Tutaj również spadki; w Paryżu o 1 EUR/t do 208 EUR/t, zaś w Chicago o 8 ct do 425,25 ct/bu. To wynik m.in. dobrej pogody w Pasie Kukurydzianym w USA. Areał uprawy w tym kraju szacowany jest na 93,353 mln akrów, o 317 tys. więcej niż przewidywano w marcu. Analitycy podnieśli także stan zapasów na dzień 1 czerwca do 4,873 mld buszli, o 770 mln więcej r/r.

Wg SovEcon znacznie ma spaść ukraiński eksport kukurydzy – do 22 mln ton wobec prognozy USDA opiewającej na 27,7 mln ton.

Źródło: Kaack