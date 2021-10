Do więzienia za podpalenie stodoły?

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem Ukraińcom, który w mazowieckiej miejscowości Kamion najpierw podpalili stodołę, a następnie splądrowali sklep.

Do pożaru doszło na terenie fermy drobiu. Na miejscu jako pierwsi pojawili się druhowie z okolicznych OSP oraz strażacy z PSP z Żyrardowa, którzy podjęli walkę z żywiołem, a po ugaszeniu pożaru okazało się, że przyczyną może być podpalenie. Wskazywać na to mógł fakt, iż na monitoringu zostało zarejestrowane, jak trzech mężczyzn przeskakuje przez płot, a jeden z nich podkłada ogień pod budynek. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, ustalili też, że jeden z nich to były pracownik fermy, który doskonale znał rozkład budynków oraz sam poinformował właściciela o pożarze.

Podczas prowadzonych czynności policyjnych na fermie drobiu pojawił się właściciel pobliskiego sklepu, który poinformował policjantów, że doszło do włamania do jego sklepu. Co więcej dwóch zatrzymanych za podpalenie budynku odpowiadało rysopisowi sprawców włamania. 23-, 29- i 42-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej celi. Po wykonaniu badań na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że każdy z nich miał blisko 2 promile.

Teraz mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a jeżeli okaże się, że uszkodzenia dotyczą znacznej wartości to grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica