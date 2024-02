Do Unii Europejskiej trafia więcej ukraińskiego zboża niż sądzono

Cena pszenicy na paryskim Matifie spadła wczoraj o 3,75 euro za tonę do zaledwie 205,25 EUR/t. Jak wynika z opublikowanego wczoraj raportu WASDE, unijny import z Ukrainy będzie wyższy o 1 mln ton i wyniesie 12 mln ton, co jeszcze bardziej wpływa na presję podażową we Wspólnocie – informuje serwis Kaack.

Wczorajszy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa nie przyniósł wielkich zmian; szacuje się niewielki spadek światowych zapasów o 600 tys. ton do 259,4 mln ton. Zbiory pszenicy w Unii Europejskiej szacuje się na 134 mln ton, o 300 tys. ton mniej niż w zeszłym miesiącu.

– Statistics Canada podało, że zapasy pszenicy w Kanadzie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 20,68 mln ton, co było zgodne ze średnimi oczekiwaniami analityków wynoszącymi 20,7 mln ton i spadkiem o 10,3% w porównaniu z rokiem poprzednim – podaje Kaack.

Cena pszenicy w Chicago spadła o 13,5 ct do 588,5 ct/bu (201 EUR/t).

Źródło: Kaack