Do UE trafia większość australijskiego rzepaku. Ceny zbóż na Matif 18.03.2025

O ile na rynku pszenicy i kukurydzy notujemy wczoraj lekkie odbicie, tak rzepak niestety nadal tanieje. Nieco inaczej wyglądała sytuacja za oceanem; w Winnipeg rzepak nieznacznie, ale zdrożał.

Lekkie odbicie na rynku pszenicy

Pszenica zdrożała wczoraj w kontrakcie majowym o 1 EUR/t do 224,5 EUR/t, zaś w USA o 11,5 ct/bu do 568,5 ct/bu. Lepszy nastrój w Chicago był wynikiem ożywionego eksportu w zeszłym tygodniu.

Ukraiński resort rolnictwa podał dane dotyczące eksportu. Do 17 marca Ukraina wyeksportowała nieco ponad 31 ton zbóż i strączkowych, o ponad 5,8% mniej r/r. Pszenicy wyeksportowano 12,509 mln ton, o 4,5% mniej r/r.

Rzepak nadal tanieje

Rzepak tanieje w Paryżu siódmy dzień z rzędu. Po spadku o 2,5 EUR/t jego cena wyniosła 466 EUR/t. W Winnipeg cena canoli nieznacznie odbiła, zaś cena soi w Chicago pozostała niemal niezmieniona. W Europie chętnie kupowany jest australijski rzepak; z ponad 788 tys. ton wyeksportowanych w styczniu prawie 269 tys. ton trafiło do Niemiec, największego importera rzepaku z Australii, a przeszło 115 tys. ton do Belgii. Sytuacja cenowa rzepaku ze względu na polityki celne ważnych na rynku graczy jest niestabilna, jednak dla unijnych handlowców ostatnie zawirowania mogą być szansą na szersze otwarcie eksportu do Chin.

Globalne zapasy kukurydzy znacznie się skurczą

Kukurydza drożała wczoraj nieznacznie po obu stronach Atlantyku; na Matifie o 1 EUR/t do 215 EUR/t. USDA prognozuje znaczne zmniejszenie zapasów końcowych kukurydzy na koniec sezonu; przewidywane 288,9 mln ton to o 8% mniej r/r i o 1,4 mln ton mniej wobec poprzedniej prognozy.

