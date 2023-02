Mykotoksyn w ukraińskim zbożu do tej pory nie stwierdzono

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała w komunikacie z 2 lutego b.r. o odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady izb Rolniczych z 10 stycznia 2023 r. o przeprowadzenie wnikliwych kontroli ziarna kukurydzy sprowadzanego z Ukrainy pod kątem zawartości mykotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wynika z niej, że na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Administracja Skarbowa co tydzień przekazuje bieżące informacje o przywozie i tranzycie zbóż do Polski z Ukrainy, dzięki czemu obrót zbożem jest monitorowany pod względem ilościowym. Prowadzone są również urzędowe kontrole zboża przywożonego z Ukrainy na cele spożywcze, paszowe oraz przeznaczonego do siewu.

Kontrolą zboża przeznaczonego do siewu (materiału siewnego) pod kątem zagrożenia fitosanitarnego oraz wymogów UE dot. zdrowia roślin zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrolę zboża przeznaczonego na cele spożywcze w zakresie jakości zdrowotnej przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zboża przeznaczone na cele paszowe kontrolowane są przez Inspekcję Weterynaryjną, która sprawdza w nich m.in. obecność mikotoksyn.

Jak informuje MRiRW, w 2022 roku w ramach działań Inspekcji Weterynaryjnej wykonano 1 363 analizy zbóż i pasz (w tym kukurydzy paszowej), w kierunku obecności mikotoksyn:

Aflatoksyna – 214 próbek;

ochratoksyna A – 223 próbki;

deoksyniwalenol – 220 próbek;

zearalenon – 219 próbek;

fumonizyny B1 + B2 – 217 próbek;

toksyny T-2 i HT-2 – 218 próbek;

alkaloidy sporyszu – 26 próbek;

inne mikotoksyny – 26 próbek.

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono wyników niezgodnych z przepisami prawa.

Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że “każda partia zboża niespełniająca wymogów zwartych w przepisach UE, nie może zostać wykorzystana jako materiał siewny oraz nie może zostać przeznaczona na cele spożywcze i paszowe. Taki materiał może zostać wykorzystany wyłącznie poza łańcuchem żywnościowym jako np.:

Surowiec opałowy np.: wykorzystywany w biogazowniach, bezpośrednio spalany w piecach podmiotów indywidualnych czy użytkowany do produkcji brykietu/pelletu;