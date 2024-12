Do świąt coraz bliżej, a transakcji coraz mniej: Ceny zbóż 17.12.2024

Weszliśmy właśnie w ostatni, pełny tydzień handlowy tego roku, co sprawia, że transakcji jest już wyraźnie mniej a i zmiany ceny są dość ograniczone, choć nie można powiedzieć, że nie ma ich wcale. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 17.12.2024 r.?

Jako, że większość firm przetwórczych ma już w większości zapasy na najbliższe tygodnie to zapotrzebowanie z ich strony nie jest w tym momencie zbyt wielkie, choć takowe jest cały czas ze strony mniejszych firm skupowych, które do końca roku muszą wywiązać się z zawartych kontraktów, a to sprawia, że ceny jeszcze nieznacznie w porównaniu do ubiegłego tygodnia poszły w górę.

Trzeba jednak zaznaczyć, że do końca roku raczej nie zobaczymy już zbyt wielkich ruchów w cennikach, ale sytuacja może się zmienić po Nowym Roku, kiedy to prawdopodobnie ruch się istotnie zwiększy jak przewidują skupujący. Wynikać to może z faktu, że jeszcze całkiem spora grupa rolników posiada zapasy w swoich magazynach. Czy tak się stanie i skupujący się nie mylą, pokażą kolejne tygodnie.

Pojawia się tylko pytanie, czy jeśli faktycznie na krajowy rynek wpłynie większa ilość zbóż to ceny nie spadną zbyt mocno? Wszystko będzie zapewne zależeć od sytuacji na rynkach światowych, a ta przynajmniej na razie jest dobra, ponieważ ceny pszenicy osiągają najwyższe od 1,5 miesiąca wartości, a rzepak jest najdroższy od prawie 2 lat.

Ceny na dzień 17.12.2024 r.: