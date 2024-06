Do skupów trafiają pierwsze rzepaki: Ceny zbóż 28.06.2024

Upalna pogoda sprawia, że tzw. małe żniwa nabierają rozpędu i w skupach pojawiają się już pierwsze tegoroczne rzepaki. Dalej również trwa intensywny zbiór jęczmienia ozimego. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 28.06.2024 r.?

Pierwsze rzepaki, które trafiają do skupów jak informują sami kupujący raczej nie zachwycają wynikami plonowania, które w większości nie przekraczają 3 ton z hektara. Można to jednak położyć na karb tego, że są to rośliny, które pochodzą z najsłabszych stanowisk i najszybciej były gotowe do zbioru. Sprzedający nie są również zbytnio zadowoleni z cen, które nie przekraczają poziomu 2 tys. zł za tonę.

Również w przypadku jęczmienia plony są bardzo rozbieżne, ponieważ z tych ściętych już plantacji wahają się w szerokim przedziale od 4 do około 7,5 tony z hektara. Również i w tym przypadku z cenami nie ma rewelacji, gdyż najwyższą ceną jaką udało nam się ustalić za jęczmień z nowych zbiorów jest 640 zł za tonę.

Z racji tego, że rynek żyje już nowymi zbiorami, to w przypadku zbóż z ubiegłego sezonu handel nieco zamarł i na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1040 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne są o wiele niższe i w głębi kraju zaczynają się od cen na poziomie 710 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 560 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 820 zł za tonę.

W przypadku ubiegłorocznego jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 520 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 520 zł/t a kończą maksymalnie na 640 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 720 zł/t.

O kolejne kilka zł na tonie spadły również ceny żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 590 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 640 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Jeśli chodzi o rzepak to maksymalną stawką jest 1950 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Również o kilka zł za tonę spadła cena kukurydzy i maksymalnie można dostać nie więcej jak 835 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Poziomy cenowe utrzymał natomiast owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.