Do nich też będzie dofinansowanie. Ile kosztują 3-osiowe przyczepy do bel?

Program dofinansowań „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” w ramach którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup przyczep do przewozu bel budzi olbrzymie zainteresowanie. Sprawdziliśmy, ile kosztują najpopularniejsze obecnie 3-osiowe modele różnych producentów.

W wielu gospodarstwach do transportu bel siana, słomy czy sianokiszonki służą cały czas tradycyjne przyczepy ze skrzyniami wyposażonymi w burty boczne, ale często nie są one w stanie zapewnić wydajnego i bezpiecznego transportu takich ładunków.

Nowy program dofinansowań obejmujący właśnie m.in. przyczepy do przewozu bel, cieszy się ogromnym zainteresowaniem właśnie w kontekście tego typu przyczep i dlatego sprawdziliśmy ile kosztują najczęściej obecnie wybierane przez rolników modele na 3 osiach. Skupiliśmy się tutaj głównie na najbardziej popularnych wg. sprzedawców modelach z zakresu ładowności 11-14 ton, gdyż oczywiście każdy z wymienionych producentów posiada również modele na 3 osiach o wyższych ładownościach, ale są one mniej popularne od tych o niższych ładownościach.

Wszystkie ceny które podajemy w zestawieniu są cenami katalogowymi, od których obowiązują jeszcze rabaty, różne w zależności od producenta, dlatego nie zawsze najdroższa katalogowo maszyna będzie najdroższa w finalnym zakupie.

Cynkomet T-608/3 Low

Charakterystyką tego producenta jest pełne cynkowania swoich wyrobów i nie inaczej jest w przypadku modelu T-608/3 Low, którego cena katalogowa to 79,9 tys. zł netto. Długość platformy bez wysuwania ściany tylnej to 9,3 m, a wysunięcie powoduje przedłużenie skrzyni o 1 m. Szerokość jest oczywiście paletowa, a maksymalni e na tą przyczepę można załadować 14,3 t ładunku. W standardzie są również nowe koła 500/50-17, osie renomowanej firmy ADR, a zawieszenie jest na resorach parabolicznych.

Pronar T023

Pronar T023, to propozycja z Narwi, która ma techniczną dopuszczalną masę całkowitą równą 15 t, co przy masie własnej przyczepy 3,7 t oznacza możliwość przewożenia 11,3 t ładunku. Przyczepa jest oparta na prostokątnej ramie z profili zamkniętych i kosztuje 63 tys. zł netto. Na trzech osiach standardowo jest zainstalowane ogumienie w rozmiarze 400/60-R15,5. Skrzynia ładunkowa jest wykonana z blach o grubości 3 mm z płaskimi rantami bocznymi. Ma ona szerokość 2,43 m. Długość przyczepy w zależności od potrzeb może być równa 9,88 m lub 10,77 m (przestawianie mechaniczne). Wysokość platformy załadunkowej to 1,1 m. Przyczepa jest przystosowana do jazdy z prędkością 40 km/h i znajdziemy w niej osie powstające również w zakładach Pronaru.

Metal-Fach T009

Najmniejsza z przyczep 3 osiowych przeznaczonych do transportu bel, którą znajdziemy w ofercie firmy Metal-Fach ma oznaczenie T009 i w podstawowej wersji wyposażenia kosztuje 55 tys. zł netto. Przyczepa ma ładowność 11,4 t, a jej masa własna to 3,6 t. Skrzynia załadunkowa przyczepy ma długość 9,87 m, choć istnieje możliwość jej rozsunięcia do 10,87 m. Szerokość platformy do załadunku to 2,44 m. Konstrukcja ramy oparta jest na hutniczych ceownikach. W podłodze skrzyni zastosowano blachę o grubości 3 mm. Przestrzeń ładunkowa ograniczona jest przez przednią i tylną ścianę w kształcie półokrągłym dopasowanym do bel o wysokości 1,7 m. Układ jezdny jest oparty na 3 osiach wyposażonych w ogumienie o rozmiarze 400/60 R15.5.

Metaltech PB-14

W ofercie Metaltech najtańszą, trzyosiową propozycją jest przyczepa PB-14 o ładowności 14 t, którą możemy kupić za 86,5 tys. zł netto. Rama tej przyczepy jest wykonana z profili zamkniętych. Jak zapewniają przedstawiciele firmy Metaltech zapewnia to wyjątkową sztywność i trwałość całej konstrukcji. Poza tym w podłodze skrzyni zastosowano blachę o grubości 4 mm, co jest jedną z najwyższych wartości w zestawieniu (taką blachę stosuje również Zasław). Standardem jest tutaj ogumienie 385/55 R22,5. Skrzynia ładunkowa ma szerokość 2,55 m, a jej długość to 9,8 m (10,7 m z maksymalnie odsuniętą ścianą tylną). Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym to 1,26 m.

Wielton PRS-3S/S14

W ofercie producenta z Wielunia znajdziemy m.in. przyczepę PRS-3S/S14 w cenie 75,7 tys. zł. Pojazd oparty jest na solidnej ramie z dwuteownika z profilem otwartym o grubości 4 mm. Przyczepa ma masę własną 4 t i ładowność techniczną 14 t. Platforma załadunkowa ma długość 9,7 m a po rozsunięciu 10.8 m, a jej szerokość to 2,55 m. Wysokość załadunkowa przyczepy to 1,16 m.

Zasław D-745- 14

Jedną z droższych propozycji w zestawieniu jest Najdroższą propozycją w zestawieniu jest Zasław D-745- 14, którego cena to 94 tys. zł netto Konstrukcja platformy ładunkowej umożliwia łatwy załadunek i rozładunek przyczepy balotami, a duża powierzchnia ładunkowa platformy umożliwia maksymalne wykorzystanie nośności przyczepy, co w przypadku bel słomy, które mają dużą objętość przy stosunkowo niskiej masie własnej, stanowi najważniejszą zaletę przyczep rolniczych do transportu słomy. Model D745-14 ma ogumienie 500/50R17 które świetnie spisuje się na łąkach. Pojazd posiada wysuwny tylny panel który pozwala na przedłużenie przestrzeni ładunkowej o 1 m. Przyczepa ma ładowność 14,3 t, a wymiary wewnętrzne skrzyni to 2,48 x 9,65-10,65 m. Wysokość załadunkowa skrzyni przyczepy Zasław wynosi 1,14 m.

Joskin Wago TG10000T21

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć produkowanych w Trzciance przyczep Wago firmy Joskin. Model Wago TG10000T21 jest najmniejszym 3-osiowym modelem tego producenta i występuje zarówno jako w pełni ocynkowane Wago TG, którego cena zaczyna się od 111,6 tys. zł, jak i w nieco tańszym wariancie malowanym farbami poliuretanowymi, czyli modelu TP kosztującego od 103,6 tys. zł netto.

Te konkretne modele mają skrzynię ładunkowa o długości 11,7 m i ładowność konstrukcyjną 21 ton. Wykonano ją w procesie zautomatyzowanej produkcji (cięcie i spawanie), ze specjalnych gatunków stali, które nadają jej bardzo wysoką wytrzymałość. Konstrukcja składa się z belek o wymiarach 120 x 120 z przodu i 300 x 100 z tyłu, podłoga jest z giętej blachy, co maksymalnie zwiększa jej wytrzymałość. Przyczepa Wago jest dostępna również z ocynkowaną podłogą, co zapewnia jej większą trwałość. Standardowe, modułowe drabinki oporowe (wygięte o wys. 990 mm, proste o wys. 1750 mm) doskonale nadają się do bel okrągłych, jak i kwadratowych.

Na koniec warto jeszcze nadmienić, że wszystkie wyżej wymienione przyczepy mają swoje odpowiedniki wyposażone w hydraulicznie opuszczane i podnoszone osłony boczne, jednak tego typu rozwiązanie podnosi dość znacząco cenę przyczepy, bo w najtańszej opcji, gdzie sterowana hydraulicznie jest jedna ściana jest to koszt nieco ponad 30 tys. zł, a przy sterowaniu z obu stron jest z reguły wyższy o 5-6 tys. zł. W przypadku niektórych przyczep koszty mogą być jeszcze wyższe i przekraczać nawet 50 tys. zł.